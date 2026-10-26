Nghệ An: Nữ sinh lớp 10 bị 'đánh hội đồng' trong lớp học

Chiều 26.10, bà Trần Vân Long, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy (Nghệ An), xác nhận vụ việc trên xảy ra tại trường khi các học sinh đang tập văn nghệ. Theo bà Long, nữ sinh bị đánh và 3 nữ sinh tham gia đánh bạn đều là học sinh lớp 10.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền các đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bất ngờ đi vào lớp học, liên tiếp đánh và túm tóc bạn cùng lớp khi một nhóm nữ sinh đang tập văn nghệ.

Nữ sinh bị đánh ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Ở đoạn video khác, 3 nữ sinh kéo đến túm tóc, kéo lê nạn nhân trên sàn nhà, dùng tay đánh và chân đạp vào người nữ sinh này. Bị đánh hội đồng, nạn nhân gần như không có phản kháng. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai đứng ra can ngăn.

Theo bà Long, sáng cùng ngày, nhà trường đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc, yêu cầu các nữ sinh viết bản tường trình để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Đại diện nhà trường, phụ huynh và các học sinh liên quan cũng có mặt tại Công an xã Hưng Nguyên Nam để phục vụ công tác xác minh.

Cũng theo bà Long, sau khi làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật để xem xét, đưa ra hình thức xử lý đối với những học sinh tham gia đánh bạn.