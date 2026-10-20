3 nghi phạm đập vỡ kính hàng loạt xe ô tô ở Nghệ An khai gì?

Ngày 20.10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến 2 vụ đập vỡ kính ô tô xảy ra rạng sáng 19.10 tại xã Diễn Châu và P.Thành Vinh (Nghệ An).

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: L.X.H (17 tuổi), N.Đ.H (13 tuổi), cùng trú tại P.Hoàng Mai và H.H.M (16 tuổi), trú tại P.Vinh Phú (Nghệ An).

Nghi can L.X.H tại cơ quan công an ẢNH: VĂN HẬU

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do thiếu tiền tiêu xài, 3 nghi phạm trên đã thống nhất tìm những ô tô đỗ ở nơi vắng người, đập kính để tìm tài sản trộm cắp.

Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm khai nhận, khoảng 2 giờ ngày 19.10, L.X.H điều khiển xe máy chở N.Đ.H và H.H.M di chuyển trên QL1A từ P.Hoàng Mai vào xã Diễn Châu. Khi đến xóm Phượng Lịch 2, phát hiện một ô tô đỗ bên đường, không có người trông coi, L.X.H dùng dụng cụ phá kính khẩn cấp đập vỡ kính xe để tìm tài sản. Hai nghi phạm còn lại đứng cách hiện trường khoảng 30 m để cảnh giới.

Do không tìm thấy tài sản có giá trị, cả 3 tiếp tục di chuyển tìm mục tiêu khác.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, tại khu vực vỉa hè một chung cư thuộc khối 2, P.Thành Vinh, Hoạt tiếp tục dùng dụng cụ phá kính, đập kính 8 ô tô. Tuy nhiên, nhóm này vẫn không tìm được tài sản để lấy trộm nên rời đi.

Xe ô tô đỗ ở chung cư thuộc P.Thành Vinh bị đập vỡ kính cửa sau ẢNH: K.HOAN

Bắt giữ 3 nghi can vụ đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô ở Nghệ An

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an các địa phương và Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức truy xét. Đến sáng 20.10, lực lượng chức năng làm rõ, bắt giữ cả 3 nghi phạm trên.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận hành vi liên quan đến 2 vụ việc. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy không gắn biển số và 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.