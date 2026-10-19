Hàng loạt ô tô đậu quanh chung cư ở Nghệ An bị đập vỡ kính trong đêm

Sáng sớm 19.10, nhiều người dân ở một chung cư cao tầng thuộc P.Thành Vinh (Nghệ An) phát hiện xe ô tô của gia đình mình bị đập vỡ kính.

Theo ghi nhận của phóng viên, có 8 ô tô bị đập vỡ kính cửa. Nhiều mảnh kính vỡ còn vương vãi trên vỉa hè.

Xe ô tô đỗ trên vỉa hè sát khu chung cư bị đập vỡ kính ẢNH: K.HOAN

Một số chủ xe cho biết, sáng sớm nay, họ bất ngờ khi xe ô tô đậu ở vị trí quen thuộc này bị đập vỡ kính.

Kiểm tra bên trong xe, họ phát hiện bị mất giấy tờ xe, có người trình báo bị mất tiền.

Kính cửa sau xe ô tô này bị đập vỡ ẢNH: K.HOAN

Chiếc xe này đậu sát lối vào chung cư cũng bị đập vỡ kính cửa sau ẢNH: K.HOAN

Kính xe bị đập vỡ ẢNH: K.HOAN

Các mảnh vỡ của kính xe rơi vãi trên vỉa hè ẢNH: K.HOAN

Các xe đều đỗ ở khu vực trên vỉa hè đường Quang Trung, sát tòa nhà chung cư. Một số xe có dấu hiệu bị tác động, lục lọi bên trong.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận, xác minh các thông tin liên quan.

Công an P.Thành Vinh cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc.