Ngày 20.10, cơ quan chức năng tại Nghệ An đang điều tra vụ việc hàng loạt xe ô tô bị đập vỡ kính trong đêm.

Bước đầu, có 3 nghi can đã bị cơ quan công an bắt giữ. Các nghi can này chưa được công bố danh tính và động cơ đập vỡ kính xe. Nhóm nghi can cũng bị xác định có hành vi đập vỡ kính 2 xe ô tô khác ở xã Diễn Châu.

Có 8 xe ô tô đậu trước chung cư cao tầng bị đập vỡ kính ẢNH: K.HOAN

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng sớm 19.10, nhiều người có ô tô đậu trên vỉa hè sát bên một chung cư cao tầng thuộc P.Thành Vinh tá hỏa phát hiện xe của mình bị đập vỡ kính cửa xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, có 8 xe ô tô bị đập vỡ kính. Nhiều mảnh kính vỡ còn nằm vương vãi trên vỉa hè. Một số chủ xe phát hiện bị mất giấy tờ để trong xe.

Bắt giữ 3 nghi can vụ đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô ở Nghệ An

Một xe ô tô bị đập vỡ kính cửa ẢNH: K.HOAN

Sáng cùng ngày, tại xã Diễn Châu, cách P.Thành Vinh khoảng 40 km, 2 xe ô tô khác cũng được phát hiện bị đập phá kính, nghi bị lục lọi, lấy trộm tài sản.

Sự việc khiến người dân lo lắng về nguy cơ mất an toàn tài sản khi đỗ xe tại khu vực công cộng.