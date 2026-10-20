    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bắt giữ 3 nghi can vụ đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô ở Nghệ An

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    Cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính khi để trên vỉa hè đường Quang Trung, P.Thành Vinh, Nghệ An.

    Ngày 20.10, cơ quan chức năng tại Nghệ An đang điều tra vụ việc hàng loạt xe ô tô bị đập vỡ kính trong đêm.

    Bước đầu, có 3 nghi can đã bị cơ quan công an bắt giữ. Các nghi can này chưa được công bố danh tính và động cơ đập vỡ kính xe. Nhóm nghi can cũng bị xác định có hành vi đập vỡ kính 2 xe ô tô khác ở xã Diễn Châu. 

    Bắt giữ 3 nghi can đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô - Ảnh 1.

    Có 8 xe ô tô đậu trước chung cư cao tầng bị đập vỡ kính

    ẢNH: K.HOAN

    Như Thanh Niên đã thông tin, sáng sớm 19.10, nhiều người có ô tô đậu trên vỉa hè sát bên một chung cư cao tầng thuộc P.Thành Vinh tá hỏa phát hiện xe của mình bị đập vỡ kính cửa xe.

    Theo ghi nhận của phóng viên, có 8 xe ô tô bị đập vỡ kính. Nhiều mảnh kính vỡ còn nằm vương vãi trên vỉa hè. Một số chủ xe phát hiện bị mất giấy tờ để trong xe.

    Bắt giữ 3 nghi can vụ đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô ở Nghệ An

    Bắt giữ 3 nghi can đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô - Ảnh 2.

    Một xe ô tô bị đập vỡ kính cửa

    ẢNH: K.HOAN

    Sáng cùng ngày, tại xã Diễn Châu, cách P.Thành Vinh khoảng 40 km, 2 xe ô tô khác cũng được phát hiện bị đập phá kính, nghi bị lục lọi, lấy trộm tài sản.

    Sự việc khiến người dân lo lắng về nguy cơ mất an toàn tài sản khi đỗ xe tại khu vực công cộng.

    Tin liên quan

    Hàng loạt ô tô đậu quanh chung cư ở Nghệ An bị đập vỡ kính trong đêm

    Hàng loạt ô tô đậu quanh chung cư ở Nghệ An bị đập vỡ kính trong đêm

    Nhiều người dân sống trong một chung cư ở P.Thành Vinh (Nghệ An) phát hiện có tới 8 xe ô tô đậu trên vỉa hè, sát chung cư bị đập vỡ kính trong đêm.

    Khám phá thêm chủ đề

    đập kính xe Ô tô chung cư Nghệ An

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận