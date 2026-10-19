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    Toàn cảnh 17h: Từ chối chở khách say, tài xế bị hành hung | Hàng loạt ô tô ở Nghệ An bị đập vỡ kính

    Toàn cảnh 17h: Từ chối chở khách say, tài xế bị hành hung | Hàng loạt ô tô ở Nghệ An bị đập vỡ kính

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 19.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 19.10: Từ chối chở khách say, tài xế bị hành hung | Hàng loạt ô tô ở Nghệ An bị đập vỡ kính

    Xôn xao clip tài xế công nghệ bị nhóm người hành hung ở Đắk Lắk

    Ngày 19.10, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang vào cuộc xác minh nhóm người liên quan đến vụ hành hung tài xế công nghệ.

    Xôn xao clip tài xế công nghệ bị nhóm người hành hung ở Đắk Lắk

    Hà Nội tạm dừng xét duyệt dự án nhà ở xã hội mới

    Trong thông báo, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương phát triển nhà ở xã hội phải được xem xét, xác định trong tổng thể kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định liên quan, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển đô thị, phù hợp nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực.

    Hà Nội tạm dừng xét duyệt dự án nhà ở xã hội mới

    18,44% diện tích ĐBSCL ngập vào năm 2100

    Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2025 (Kịch bản) mới được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, nước biển dâng là một trong những nội dung nổi bật. Theo đó, đến năm 2100, mức nước biển dâng trung bình tại vùng biển Việt Nam khoảng 61,9 cm, cao nhất khoảng 82 cm. Điều này khiến một phần lớn diện tích ĐBSCL ngập do nước biển dâng.

    18,44% diện tích ĐBSCL ngập vào năm 2100

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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