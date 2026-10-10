Việt Nam hứng chịu số bão và áp thấp nhiệt đới kỷ lục

Ngày 10.10, Hội Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp tổ chức "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" lần thứ nhất, với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đại diện cơ quan ngoại giao, các bộ, ngành của nhiều quốc gia cùng các nhà khoa học và tổ chức quốc tế.

Năm 2025 bão, áp thấp ở mức kỷ lục

Phát biểu khai mạc, GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, nhấn mạnh biến đổi khí hậu tác động đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe và đời sống người dân. Vì vậy, chuyển đổi xanh không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gắn với phát triển, công bằng và tương lai của các thế hệ tiếp theo.

Việt Nam hứng chịu 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2025, mức kỷ lục từ năm 1961 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo GS Trần Thanh Vân, đối với các nước đang phát triển, chuyển đổi xanh không được trở thành rào cản tăng trưởng mà cần góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, tạo việc làm và cải thiện đời sống. Đối thoại Quy Nhơn hướng đến xây dựng không gian kết nối khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác vì lộ trình chuyển đổi xanh công bằng.

Phát biểu tại đối thoại, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh, mạnh hơn dự báo, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi kinh tế toàn cầu diễn ra mạnh mẽ.

Năm 2026, đầu tư năng lượng toàn cầu dự kiến đạt khoảng 3,4 nghìn tỉ USD, trong đó khoảng 2,2 nghìn tỉ USD dành cho năng lượng sạch, lưới điện, lưu trữ, hiệu quả năng lượng, điện hóa và các công nghệ phát thải thấp.

Năm 2025, tổng thiệt hại kinh tế của Việt Nam do bão lũ là trên 104.000 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại Việt Nam, thiên tai và biến đổi khí hậu làm suy giảm 1 - 1,5% GDP mỗi năm. Riêng năm 2025, thiên tai đặc biệt khốc liệt với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, mức kỷ lục kể từ năm 1961, khiến 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương; tổng thiệt hại kinh tế trên 104.000 tỉ đồng, tương đương khoảng hơn 4 tỉ USD.

5 quan điểm về ứng phó biến đổi khí hậu

Trước thực tế này, Phó thủ tướng nêu 5 quan điểm về ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.



Thứ nhất, hành động khí hậu phải gắn với mục tiêu phát triển. Đối với các nước đang phát triển, giảm phát thải khí nhà kính cần đi đôi với tăng trưởng, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và ổn định kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại đối thoại Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thứ hai, chuyển đổi phải bảo đảm công bằng, phù hợp điều kiện từng quốc gia. Việt Nam nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, đồng thời đề cao nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và năng lực tương ứng, hài hòa trách nhiệm quốc tế với điều kiện, nhu cầu phát triển chính đáng của mỗi nước.

Thứ ba, tham vọng phải đi cùng điều kiện thực hiện. Bên cạnh nguồn vốn, các nước đang phát triển cần được tiếp cận nguồn tài chính với chi phí hợp lý, công nghệ và có khả năng làm chủ công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực trong nước.

Thứ tư, con người phải ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi. Hiệu quả không chỉ được đánh giá qua lượng phát thải giảm hay nguồn vốn huy động mà còn qua mức độ an toàn của người dân trước thiên tai.

Thứ năm, tri thức là nền tảng, chuyên gia và nhà khoa học là cầu nối chuyển giao. Việc chia sẻ tri thức, công nghệ, mô hình tính toán và dữ liệu quan trắc toàn cầu có ý nghĩa quan trọng, giúp các nước đang phát triển tiếp cận và chuyển giao tri thức phục vụ quá trình chuyển đổi.



Tại Việt Nam, thiên tai và biến đổi khí hậu làm suy giảm 1 - 1,5% GDP mỗi năm ẢNH: TRANG ANH

Phó thủ tướng cũng mong muốn Đối thoại Quy Nhơn được xây dựng trên ba nền tảng sau. Thứ nhất, lấy khoa học và bằng chứng làm cơ sở trao đổi chính sách. Cần những phân tích khoa học khách quan, đa ngành để nhận diện đầy đủ các cơ hội, chi phí và rủi ro của từng lựa chọn.

Thứ hai, cần đặt những vấn đề thực tiễn của quá trình chuyển đổi vào trung tâm của các cuộc thảo luận, dành sự quan tâm đến những vấn đề mà Việt Nam và khu vực đang phải giải quyết.

Thứ ba, biến đối thoại thành hợp tác và hành động. Giá trị của diễn đàn không chỉ nằm gói gọn ở các cuộc trao đổi, mà còn ở những kết nối được duy trì sau mỗi kỳ đối thoại.

Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 - 11.10. Đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên (Zero Version), nhằm kiểm nghiệm mô hình đối thoại, rút kinh nghiệm về nội dung và tổ chức, làm cơ sở triển khai các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, gồm đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và giới khoa học.



