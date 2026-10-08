TP.HCM liên tục có mưa lớn, đường ngập sâu: Vì sao thời tiết ngày càng bất thường?

Những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết mưa cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn, trong khi triều cường liên tục lên cao.

Những ngày gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước rút chậm, kể cả ở khu vực trung tâm.

Người dân vất vả di chuyển dưới cơn mưa lớn, đường ngập sâu tối 7.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM xuất hiện nhiều trận mưa lớn bất thường

Dẫn số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, trạm Nhà Bè ghi nhận 9 ngày có lượng mưa trên 50 mm, trong khi trạm Tân Sơn Hòa ghi nhận 8 ngày.

Đặc biệt, ngày 21.9, trạm Nhà Bè đo được lượng mưa lên tới 258 mm. Đây là một trong những trận mưa có lượng nước rất lớn được ghi nhận trong năm nay.

Theo Sở, không chỉ lượng mưa lớn, những trận mưa có cường độ mạnh đang xuất hiện thường xuyên hơn, lượng nước tập trung dồn dập chỉ trong vài giờ.

Số liệu thống kê tại trạm Tân Sơn Hòa cho thấy trong giai đoạn 1990 - 2020, có 7 ngày mưa với lượng mưa trên 50 mm. Tuy nhiên, chỉ trong 5 năm gần đây, từ 2021 - 2025, đã ghi nhận 12 ngày mưa vượt ngưỡng này.

Riêng năm 2026, tính đến đầu tháng 10, trạm Tân Sơn Hòa đã ghi nhận 8 ngày mưa trên 50 mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định đây là diễn biến bất thường. Theo lý giải của cơ quan này, tháng 9 - 10.2026 đang trong pha El Niño mạnh, thông thường lượng mưa tại Nam bộ và TP.HCM có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, thực tế năm nay mưa vẫn xuất hiện nhiều, trong đó có những trận mưa rất lớn, lượng nước lên tới hàng trăm milimét chỉ trong vài giờ.

Những trận mưa cực đoan liên tục xuất hiện, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thống kê, những trận mưa hàng trăm mm trong vài giờ vẫn xuất hiện hằng năm, nhất là vào cao điểm mùa mưa. Tuy nhiên, khoảng 3 năm gần đây, mưa có xu hướng gia tăng, nhiều đợt kéo dài liên tiếp vài ngày.

Đáng lo hơn, tần suất những trận mưa trên 100 mm tăng rõ rệt, đặc biệt là mưa lớn dồn dập trong 1 - 2 giờ. Lượng nước đổ xuống quá nhanh có thể vượt khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu, khiến nhiều tuyến đường ngập ngay sau mưa.

TP.HCM và Nam bộ, mưa lớn tăng kết hợp triều cường lên nhanh

Vì sao TP.HCM dễ bị ngập nước?

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố có địa hình tương đối thấp so với mực nước biển, thuộc nhóm đô thị chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Một biểu hiện rõ rệt là tình trạng triều cường liên tục lên cao trong những năm gần đây.

Tại trạm Phú An, giai đoạn 2017 - 2021 ghi nhận 151 lần đỉnh triều vượt mức báo động 2 (1,50 m). Trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 9.2026, con số này tăng lên 220 lần.

Tương tự, số lần đỉnh triều vượt mức báo động 3 (1,60 m) tăng từ 55 lần trong giai đoạn 2017 - 2021 lên 74 lần trong giai đoạn 2022 - tháng 9.2026.

Đặc biệt, đợt triều cường đầu tháng 11.2025 đã ghi nhận mực nước cao nhất trong lịch sử quan trắc, với đỉnh triều tại trạm Phú An đạt 1,78 m và tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,88 m.

Theo Sở, những diễn biến này cho thấy nguy cơ ngập nước tại TP.HCM không chỉ do mưa lớn, mà còn chịu áp lực ngày càng tăng từ triều cường và nước biển dâng.

Ngoài ra, việc bê tông hóa ngày càng nhiều làm giảm diện tích đất có khả năng thấm nước tự nhiên. Khi mưa lớn, nước không kịp thấm xuống đất mà dồn nhanh vào hệ thống cống, dễ gây quá tải và ngập cục bộ.

Trong khi đó, việc san lấp các vùng trũng vốn có chức năng chứa nước khiến khả năng điều tiết nước mưa suy giảm, nước thoát chậm hơn và tình trạng ngập có thể kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ ra tình trạng xả rác, chất thải gây bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy tại một số tuyến sông, kênh, rạch vẫn diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn.