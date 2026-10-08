Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập ngang cổ, sáng nay vẫn bơm nước cứu xe

Khoảng hơn 6 căn nhà ở khu dân cư Cityland Park Hills (đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp) đều bị nước tràn vào, gây ngập nước trong trận mưa lớn vào tối qua 7.10. Sáng nay, nhiều người tất bật dọn dẹp lại đồ đạc và nhanh chóng bơm nước từ hầm ra ngoài, cứu hàng chục xe máy mắc kẹt do ngập nước.
Tại một chi nhánh ngân hàng, hầm để xe vẫn còn ngổn ngang nước. Mực nước trong hầm sáng nay vẫn ngập hơn 1 m, hàng chục xe máy vẫn còn ngập sâu.
Theo nhân viên tại đây, cơn mưa lớn vào chiều tối qua đã khiến đường Phan Văn Trị ngập sâu, sau đó nước nhanh chóng tràn vào bên trong hầm để xe. Cùng thời điểm, nhiều nhân viên vẫn còn làm việc nên xe máy vẫn còn kẹt và bị ngập trong hầm. Đến tối, mực nước trong hầm xe cao đến ngang cổ người lớn (khoảng hơn 1,5 m). Trong sáng nay, các nhân viên ngân hàng tích cực bơm nước ra ngoài.
Đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến sáng, người dân chật vật dắt xe qua 'biển nước'
Một số hầm xe của các công ty khác cũng chìm trong nước với mức ngập cao và đang tìm cách thuê đơn vị bơm nước ra ngoài.
Gần đó, hộ anh Trần Thế Minh (nhà số 5 đường số 7) cho biết sự cố ngập nước diễn ra vào chiều tối qua. Khi nước ngập trên đường, dòng nước đổ vào hầm nhà chảy xiết không khác gì một dòng suối, mạnh đến mức anh chưa từng chứng kiến trước đây.
Chỉ trong khoảng 3 phút, nước đã dâng ngập một nửa không gian hầm. Tại thời điểm đỉnh điểm, mực nước tràn vào hầm dâng cao trên gần 1 m. Trước tình hình nước dâng quá nhanh, gia đình anh Minh phải lập tức sơ tán, hỗ trợ đẩy xe hơi và các phương tiện ra ngoài trước khi ngập sâu. Do nước tràn vào quá gấp, gia đình chỉ kịp lấy những đồ đạc nhỏ lẻ, số còn lại đành phải bỏ lại. Hậu quả khiến toàn bộ giấy tờ cùng nhiều máy móc, thiết bị máy in đặt dưới hầm bị ngập nước và hư hỏng hoàn toàn.
"Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực khi đứng nhìn nước tràn vào mà không thể làm gì khác. Dù đã sinh sống tại khu vực này từ năm 2000 nhưng chưa bao giờ gặp phải trận ngập nghiêm trọng như lần này.
Suốt đêm xảy ra sự cố anh phải dùng máy bơm và bơm đến tận 4 giờ sáng mới rút hết nước ra khỏi hầm. Đến sáng hôm sau, mọi người mới bắt đầu tiến hành công tác quét dọn, vệ sinh khu vực hầm để khắc phục hậu quả.
Tại nhà đối diện nhà anh Minh, bà Lưu Thị Hường cho biết suốt đêm qua phải canh và bơm nước ra khỏi hầm. Đến sáng, bà dọn dẹp đống đồ ngổn ngang. Nhà bà Hường hiện đang được sử dụng làm phòng khám sản khoa nên mọi giấy tờ, hồ sơ bệnh án, máy siêu âm và các thiết bị khác đều bị hư hỏng.
Bình luận (0)