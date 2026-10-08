Mưa lớn, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Quảng Ngãi ngập cục bộ

Sáng 8.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập cục bộ.

"Sáng nay, chính quyền địa phương xuống hiện trường kiểm tra tình hình. Lực lượng chức năng xã Vạn Tường đã khẩn trương khoanh vùng, giăng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đồng thời, duy trì túc trực 24/24 tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn", ông Hiền nói.

Nước vào nhà dân tại thôn Đông Lỗ (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) ẢNH: UBND XÃ VẠN TƯỜNG

Theo UBND xã Vạn Tường, mưa lớn liên tục khiến nước không kịp thoát, gây ngập sâu ở một số đoạn đường nội bộ và trục chính tại các khu dân cư. Đáng chú ý, tuyến đường vào khu dân cư Cà Ninh (thôn Thượng Hòa) và khu dân cư 12, 13 (thôn Đông Lỗ) bị ngập, nước tràn vào nhà dân; nước ngập cả khu vực đường vào rừng dừa nước Cà Ninh (thôn Phú Long).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng xã Vạn Tường đã nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập sâu, chủ động khoanh vùng, giăng dây và cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm ngăn người dân đi vào khu vực ngập nước.

Nước qua bờ tràn thôn Phú Long (xã Vạn Tường) ẢNH: UBND XÃ VẠN TƯỜNG

UBND xã Vạn Tường yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố tình di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc đi bộ qua các khu vực đã được giăng dây cảnh báo hoặc những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, không tụ tập vớt cá, thả lưới, bắt cá hay bơi lội tại các khu vực nước ngập sâu, dòng chảy xiết để tránh nguy cơ bị cuốn trôi, đuối nước.

Địa phương khuyến cáo người dân chủ động kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng ngừa sự cố chập cháy do ngập nước; không để trẻ em chơi đùa, bơi lội gần các khu vực nước ngập, kênh rạch hay mương thoát nước.

Mưa lớn, nước tràn qua quốc lộ 24 đoạn thuộc địa bàn phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua trên khu vực phía đông của tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 25 - 100 mm; riêng trạm Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn) hơn 244 mm, trạm Châu Ổ (bao gồm các xã Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương, Vạn Tường, Đông Sơn) hơn 146 mm, trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) hơn 133 mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) hơn 128 mm.

Dự báo, trong 24 giờ đến 48 giờ tới khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; lượng mưa phổ biến từ 30 - 100 mm, có nơi trên 130 mm.