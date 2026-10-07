Mưa lớn, nước từ núi đổ như thác xuống Cù Lao Chàm

Chiều 7.10, một lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp (thành phố Đà Nẵng) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước từ các khu vực cao đổ xuống mạnh, hình thành những dòng chảy xiết tại một số khu vực trên xã đảo.

Lượng mưa lớn liên tục trút xuống Cù Lao Chàm cũng khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ.

Nước trên núi đổ về Cù Lao Chàm như thác ẢNH: C.T.V

Trước tình trạng nước từ trên cao đổ về cuồn cuộn, có nơi như thác đổ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách hạn chế đi qua các khu vực ngập nước, vị trí có dòng chảy xiết.

Đặc biệt, người dân và du khách được yêu cầu tuyệt đối không cố vượt qua những khu vực đã được lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo nhằm tránh nguy hiểm do nước chảy mạnh và nguy cơ sạt lở.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ, trong 6 giờ qua, một số nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa khá lớn. Cụ thể, Tam Kỳ 52,6 mm, Hiên (A Vương) 50,6 mm, Kỳ Phú 44,4 mm.

Đáng lưu ý, độ ẩm đất tại một số khu vực đã vượt 80%, có nơi đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai do mưa lớn.

Nhiều nơi ở đảo Cù Lao Chàm ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài ẢNH: C.T.V

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, một số nơi trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ khu vực miền núi; sạt lở, sụt lún đất tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở cấp 1.

Trước diễn biến mưa còn phức tạp, người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối và vùng có nguy cơ sạt lở được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.