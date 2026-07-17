Hàng trăm du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm được đưa vào bờ an toàn

Ngày 17.7, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp (thành phố Đà Nẵng), cho biết địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và doanh nghiệp lữ hành đưa khoảng 300 du khách, phần lớn là khách quốc tế, từ Cù Lao Chàm vào đất liền an toàn sau thời gian tạm mắc kẹt do thời tiết xấu.

Trước đó, theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát lúc 16 giờ ngày 15.7, trong ngày 16.7 vùng biển Cù Lao Chàm có gió nam đến tây nam cấp 4 - 5, giật cấp 6, biển động nhẹ.

Hàng trăm du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm đã được đưa vào bờ an toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng vận hành các phương tiện thủy cấp VR-SB theo quy định.

Việc tạm dừng hoạt động tàu thuyền khiến hàng trăm du khách đang lưu trú tại Cù Lao Chàm chưa thể trở về đất liền theo kế hoạch. Trong số này có nhiều khách quốc tế cần kịp lịch trình bay, công tác và di chuyển đến các địa phương khác.

Đến sáng nay 17.7, khi điều kiện thời tiết có dấu hiệu thuận lợi hơn, UBND xã đảo Tân Hiệp phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương xây dựng phương án đưa du khách vào bờ. Các doanh nghiệp lữ hành được huy động ca nô cao tốc ra đảo đón khách theo nhiều đợt, bảo đảm các yêu cầu về an toàn.

Theo bà Phạm Thị Mỹ Hương, toàn bộ quá trình đưa khách từ đảo vào đất liền được các lực lượng chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ trong suốt hành trình. Đến chiều nay 17.7, khoảng 300 du khách đã cập cảng an toàn, không ghi nhận sự cố nào xảy ra.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời điều chỉnh hoạt động vận tải đường thủy, vừa bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên tuyến Cù Lao Chàm.