Du khách đổ về bãi biển Nha Trang trước thềm Festival Biển 2026

Chiều 15.7, trước thời điểm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4 (Khánh Hòa), bãi biển Nha Trang trở thành điểm hẹn của hàng ngàn người dân và du khách. Từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về các bãi tắm dọc công viên biển Trần Phú để giải nhiệt, tận hưởng làn nước trong xanh và cảm nhận không khí rộn ràng trước thềm lễ hội.

Bãi biển Nha Trang chiều 15.7, trước thời điểm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Khác với ngày thường, khu vực bờ biển trung tâm tập trung đông các nhóm gia đình, bạn trẻ và khách quốc tế. Trên mặt nước, nhiều du khách hào hứng bơi lội, vui đùa cùng sóng biển; một số lựa chọn trải nghiệm chèo SUP, lướt ván, trong khi không ít người chỉ đơn giản ngâm mình giữa làn nước mát của vịnh Nha Trang.

Càng về cuối buổi chiều, tiếng sóng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bầu không khí nhộn nhịp. Dọc bờ cát, nhiều du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên bãi biển Nha Trang trước khi thành phố bước vào chuỗi ngày hội sôi động.

Nhiều gia đình và du khách quốc tế tắm biển, tận hưởng không khí sôi động trước lễ hội ẢNH: VĂN CHIẾN

Bạn Thới Hoài Thương, du khách đến từ TP.HCM, cho biết bạn đến Nha Trang sớm vài ngày để vừa nghỉ dưỡng, vừa khám phá thành phố trước khi Festival Biển Khánh Hòa 2026 khai mạc.

"Biển hôm nay rất đẹp, đông vui nhưng vẫn tạo cảm giác dễ chịu. Tôi mong chờ được trải nghiệm các hoạt động của Festival trong những ngày tới", Thương chia sẻ.

Du khách trải nghiệm chèo SUP và các hoạt động thể thao trên biển ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Thịnh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết anh thường xuyên đến Nha Trang du lịch. Sau khi biết thành phố sắp diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026, anh quyết định ở lại thêm vài ngày để hòa mình vào không khí lễ hội.

"Tôi từng đến Nha Trang nhiều lần nhưng chưa đúng dịp festival. Nha Trang những ngày này rất nhộn nhịp, không khí khác hẳn nên tôi muốn ở lại để trải nghiệm trọn vẹn", anh Thịnh nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cùng với lượng khách đổ về bãi biển Nha Trang tăng mạnh, nhiều khách sạn, nhà hàng và quán cà phê ven biển cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ đã tăng cường nhân lực, chỉnh trang không gian và chuẩn bị nhiều chương trình để phục vụ lượng khách dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày diễn ra lễ hội.

Du khách quốc tế thư giãn trên bãi biển Nha Trang, nơi các dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển đang nhộn nhịp đón khách trước mùa lễ hội ẢNH: VĂN CHIẾN

Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 - 19.7 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Trước giờ khai mạc, thành phố biển Nha Trang đã khoác lên diện mạo rực rỡ, sẵn sàng chào đón người dân và du khách, góp phần tạo thêm sức bật cho du lịch Khánh Hòa trong mùa hè năm nay.

Bãi biển Nha Trang, được tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn vào top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nhộn nhịp du khách trước thềm Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN