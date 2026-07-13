Đón bình minh ở Dốc Lết, lạc vào phiên chợ cá sát mép biển

Bãi biển Dốc Lết (phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa) vừa được tạp chí du lịch Lonely Planet xếp vào top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam với dải cát trắng mịn dài khoảng 18 km cùng làn nước nông xanh màu ngọc bích.

Nhưng với nhiều du khách lưu trú tại đây, sức hút của vùng biển này không chỉ nằm ở bãi tắm hoang sơ. Ngay trước dãy homestay ven biển còn có một trải nghiệm khiến họ sẵn sàng đặt báo thức từ tinh mơ: phiên chợ cá của làng chài Ninh Thủy.

Bình minh trên bãi biển Dốc Lết, nơi vừa được tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet xếp vào top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam ẢNH: BÁ DUY

Rạng sáng các thương lái đã đứng sát mép biển để đợi tàu về, ai cũng cố là người đầu tiên lựa được những rổ cá tươi nhất ẢNH: BÁ DUY

Khoảng 5 đến 6 giờ sáng, bờ biển làng chài đã vào phiên chợ. Những chiếc ghe sau một đêm đánh bắt trên vịnh Vân Phong lần lượt vào bờ, thương lái và du khách chờ sẵn từ mép nước. Không sạp kiên cố, không bảng hiệu, hải sản được bày ngay trên bờ biển, ghe về đến đâu chợ họp đến đó và chỉ kéo dài chừng vài giờ, khi mặt trời lên cao là chợ vãn.

Phiên chợ cá tại làng chài Ninh Thủy họp ngay sát mép nước, khi mặt trời lên cao là chợ vãn ẢNH: BÁ DUY

Anh Đỗ Hữu Thanh, ngư dân địa phương, cho biết hằng ngày anh xuất bến từ khoảng 15 giờ, thả lưới ở vùng biển cách bờ 1 - 2 km rồi đánh bắt xuyên đêm. Đến rạng sáng hôm sau, thuyền cập bờ, cá vừa lên đã được các thương lái chờ sẵn thu mua. Hải sản không qua khâu trung gian, không bảo quản bằng đá dài ngày nên vẫn giữ được độ tươi ngon, trở thành đặc sản mà nhiều chợ trong phố khó có được.

Cảnh nhộn nhịp mua bán ngay mép nước tại chợ cá Ninh Thủy ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ là nơi mua bán hải sản, phiên chợ sớm còn trở thành một trải nghiệm được nhiều du khách đưa vào lịch trình khi đến Dốc Lết. Chị Ly (32 tuổi), tiểu thương bán cá, mực tại chợ, cho biết sáng nào cũng có khách ghé mua mực tươi rồi mang sang quán bánh xèo trước đình làng để chế biến và thưởng thức ngay tại chỗ. "Mực vừa được ngư dân đưa vào bờ nên tươi ngon lắm", chị Ly nói.

Anh Trần Vũ, du khách đến từ phường Nha Trang, cho biết gia đình 5 người mua 1 kg mực với giá 150.000 đồng rồi mang sang quán bánh xèo cạnh chợ làm bữa sáng. "Mực rất tươi, giá lại rẻ hơn nhiều so với trong phố. Vừa ăn bánh xèo, vừa cảm nhận không khí làng chài buổi sớm là một trải nghiệm rất thú vị", anh Vũ chia sẻ.

Chị Ly, người bán ở đây, cho biết du khách rất thích mua mực rồi mang đến các quán gần đó đúc bánh xèo ẢNH: BÁ DUY

Hầu như du khách nào khi rời khỏi chợ đều xách trên tay nhiều túi mực cá tươi roi rói ẢNH: BÁ DUY

Mực tôm tươi được du khách đem tới các quán bánh xèo ngay cạnh chợ để đúc và ăn tại chỗ ẢNH: BÁ DUY

Chị Đoàn Thị Trang, du khách đến từ Đắk Lắk, cho biết gia đình đã lưu trú tại Dốc Lết ba ngày sau khi xem nhiều chia sẻ trên mạng xã hội về vẻ đẹp còn hoang sơ của bãi biển. "Đến đây rồi mới thấy cảnh đẹp đúng như mọi người giới thiệu. Giá cả ăn uống, lưu trú cũng rất hợp túi tiền nên gia đình tôi rất hài lòng", chị Trang chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hồ Thị Phương, du khách đến từ Quảng Ngãi, cho biết đã 5 lần trở lại Dốc Lết. Theo chị, điều níu chân du khách không chỉ là bãi biển dài với làn nước trong xanh mà còn là sự bình yên và nét mộc mạc của người dân địa phương. "Ở đây không quá đông đúc, nhộn nhịp như nhiều điểm du lịch khác. Tôi đã đi nhiều bãi biển nhưng vẫn thích quay lại Dốc Lết", chị Phương nói.

Một số hình ảnh phiên chợ cá tại làng chài Ninh Thủy nhìn từ trên cao trong nắng sớm ẢNH: BÁ DUY

Khi Dốc Lết được thế giới gọi tên, phiên chợ bình minh tại làng chài Ninh Thủy nay trở thành lý do để du khách dậy sớm, và là minh chứng rằng sức hút của vùng biển này không chỉ nằm ở dải cát trắng 18 km, mà còn ở nhịp sống làng chài vẫn nguyên vẹn sau hàng trăm năm.