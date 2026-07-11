Ngắm Dốc Lết hoang sơ trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Trong bài viết "10 of the best beaches in Vietnam", tạp chí du lịch Lonely Planet nhận định Việt Nam với đường bờ biển dài hơn 3.400 km sở hữu vô số bãi biển tuyệt đẹp. Đáng chú ý, trong 10 cái tên được lựa chọn, Khánh Hòa là địa phương duy nhất đóng góp 2 đại diện: bãi biển Nha Trang và Dốc Lết.

Hãy cùng Thanh Niên chiêm ngưỡng bãi biển Dốc Lết vẫn còn giữ nét hoang sơ:

Bãi biển Dốc Lết (Khánh Hòa) bất ngờ được xướng tên trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam ẢNH: BÁ DUY

Bãi biển Dốc Lết ở phường Đông Ninh Hòa nổi bật với dải cát trắng mịn dài khoảng 18 km cùng làn nước nông xanh màu ngọc bích ẢNH: BÁ DUY

Nếu biển Nha Trang mang nhịp sôi động của bãi tắm giữa lòng đô thị, Dốc Lết lại níu chân du khách bằng vẻ nguyên sơ với những căn nhà ngói đỏ của làng biển ẢNH: BÁ DUY

Cách trung tâm Nha Trang khoảng 50 km về phía bắc, bãi biển Dốc Lết (phường Đông Ninh Hòa) lâu nay vẫn là điểm đến thân quen của người địa phương hơn là du khách phương xa. Tương truyền, tên gọi mộc mạc này xuất phát từ những đụn cát trắng cao trước kia, muốn ra tới mép sóng phải "lết" qua từng chút một trên lớp cát lún.

Chị H'Jane, du khách đến từ Đắk Lắk, chia sẻ: "Biển Dốc Lết đẹp kiểu mộc mạc, hoang sơ, chất làng chài ăn đậm trong từng góc ảnh" ẢNH: BÁ DUY

Du khách vui chơi trên bãi biển Dốc Lết ẢNH: BÁ DUY

Điều làm nên khác biệt của Dốc Lết, theo Lonely Planet, là dải cát trắng mịn như phấn trải dài khoảng 18 km cùng làn nước nông xanh màu ngọc bích. Thềm cát thoai thoải đến mức đi xa bờ hàng chục mét, nước vẫn chỉ ngang ngực, an toàn cho cả trẻ nhỏ. Trong khi biển Nha Trang mang hơi thở sôi động của đô thị biển, Dốc Lết lại giữ chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, nhịp sống chậm và những nét bình dị của làng chài ven biển.

Theo người dân địa phương, khoảng 2 năm trở lại đây, du khách tìm đến Dốc Lết ngày càng đông, chủ yếu từ Đắk Lắk, nhiều hôm cuối tuần khách chật kín bãi biển. Các dịch vụ homestay, quán cà phê ven biển cũng nở rộ. Sát bờ biển, những quán ăn vặt dân dã cùng các sạp bán ốc đặc sản của người địa phương luôn hút khách.

Chị Hoàng Oanh, du khách đến từ Đà Lạt (Lâm Đồng), chia sẻ gia đình chị chọn homestay có view sát biển để tận hưởng trọn không khí nơi đây. "Ngoài trải nghiệm các dịch vụ biển, mình còn dẫn con đi bắt ốc ngay sát bờ", chị Hoàng Oanh nói.

Chiều xuống, tại bãi biển nhịp sống địa phương hòa lẫn với du khách ẢNH: BÁ DUY

Còn anh Thanh Huy, du khách từ Quảng Trị, biết đến Dốc Lết qua mạng xã hội. Anh và nhóm bạn chọn Ốc Homestay vì có phục vụ ăn uống, do khu vực này chưa có nhiều nhà hàng phục vụ các bữa ăn chính. Đây cũng là lưu ý cho khách du lịch từ phương xa đến nếu lựa chọn các cơ sở lưu trú tại đây.

Vẻ đẹp nơi đây trong mắt du khách cũng không nằm ở sự sang trọng. Chị H'Jane, đến từ Đắk Lắk, chia sẻ: "Biển Dốc Lết đẹp kiểu mộc mạc, hoang sơ, chất làng chài ăn đậm trong từng góc ảnh", khiến chị và nhóm bạn say mê chụp cả buổi.

Ngoài ra tại đây, du khách còn có cơ hội khám phá làng biển Ninh Thủy, một làng chài cổ kính hơn 300 năm tuổi, nổi tiếng với phiên chợ cá nhộn nhịp lúc bình minh ẢNH: BÁ DUY

Một góc Dốc Lết với làn nước xanh màu ngọc bích ẢNH: BÁ DUY

Dốc Lết phù hợp với những ai tìm kiếm một chuyến đi biển đúng nghĩa nghỉ ngơi, ít lịch trình, xa những tổ hợp giải trí ồn ào để trở về với nhịp sống chậm của làng biển ẢNH: BÁ DUY

Chiều xuống, nhịp sống địa phương hòa lẫn với du khách. Nhiều người dân xuống biển tắm, người tranh thủ đi câu tôm tít ven bờ, người hóng mát, trẻ nhỏ đá bóng dọc bãi cát, những chiếc xe hàng rong lăn bánh xuống bờ cát trắng với những cây kem mát lạnh.

Dốc Lết phù hợp với những ai tìm kiếm một kỳ nghỉ biển đúng nghĩa, không quá nhiều lịch trình hay những tổ hợp giải trí sôi động. Nơi đây hấp dẫn bởi dải cát trắng mênh mông, làn nước trong xanh và nhịp sống bình yên của làng biển vẫn được gìn giữ theo thời gian.