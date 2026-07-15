Hấp dẫn giải bóng đá bãi biển tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

Chiều 15.7, tại bãi biển Nha Trang, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc giải bóng đá bãi biển Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026. Đây là hoạt động thể thao nổi bật trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Giải diễn ra từ ngày 15 - 19.7, quy tụ 120 VĐV của 6 đội bóng đến từ các địa phương trong tỉnh, chia thành 2 bảng. Bảng A gồm các đội: xã Đại Lãnh, phường Tây Nha Trang và phường Nha Trang; bảng B gồm các đội: phường Ba Ngòi, xã Diên Điền và phường Ninh Hòa.

Bãi biển Nha Trang sôi động với giải bóng đá bãi biển dịp Festival Biển Khánh Hòa 2026 ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng BTC giải, cho biết giải đấu được tổ chức ngay tại bãi biển Nha Trang trong dịp Festival Biển Khánh Hòa 2026, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng và vẻ đẹp của biển Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

"Giải đấu còn là cơ hội tốt cho những người yêu thích bộ môn bóng đá bãi biển giao lưu, học tập, giúp nâng cao thể chất, tinh thần, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Phan Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết giải đấu góp phần quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp của biển Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế ẢNH: BÁ DUY

Bóng đá bãi biển là môn thể thao thế mạnh của Khánh Hòa với 7 lần vô địch quốc gia kể từ năm 2009, nhiều nhất cả nước, gần nhất là chức vô địch năm 2025 ngay trên sân nhà. Khánh Hòa cũng là một trong số ít địa phương duy trì thường xuyên giải bóng đá bãi biển cấp tỉnh.

Nhiều du khách quốc tế thích thú theo dõi các trận đấu trên bãi biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Anh Dmitry (du khách Nga) cổ vũ nhiệt tình cho các trận đấu. Anh cho biết các màn tranh tài trên bãi biển Nha Trang rất hấp dẫn và là trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ tại Việt Nam ẢNH: BÁ DUY

Ngay sau lễ khai mạc, 2 trận đấu mở màn vòng bảng đã diễn ra sôi nổi: đội xã Đại Lãnh gặp đội phường Tây Nha Trang (bảng A) lúc 15 giờ và đội phường Ba Ngòi gặp đội xã Diên Điền (bảng B) lúc 16 giờ. Trong tiếng sóng biển và nắng chiều Nha Trang, những pha bóng kỹ thuật, các cú sút xe đạp chổng ngược đặc trưng của bóng đá bãi biển liên tục khuấy động khán đài cát, thu hút đông đảo người dân và du khách đang vui chơi, tắm biển dừng chân cổ vũ.

Khánh Hòa là một trong số ít địa phương duy trì thường xuyên sân chơi bóng đá bãi biển cấp tỉnh ẢNH: BÁ DUY

Theo lịch thi đấu, vòng bảng kéo dài đến ngày 17.7, hai trận bán kết diễn ra chiều 18.7. Trận tranh hạng ba và trận chung kết được tổ chức chiều 19.7, ngay sau đó ban tổ chức bế mạc và trao giải.

Trong những ngày tới, sân đấu trên cát bên bờ biển Nha Trang hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn sôi động mỗi buổi chiều của người dân và du khách, góp thêm một hoạt động hấp dẫn cho mùa Festival Biển Khánh Hòa 2026.