Không lập biên bản thí sinh mang điện thoại: Khánh Hòa sẽ xử lý người coi thi

Ngày 15.7, trả lời phóng viên Thanh Niên về việc xử lý sai phạm của các cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tổ chức họp xem xét, xử lý trách nhiệm những người liên quan theo quy chế thi và các quy định của pháp luật sau khi hoàn thành công tác chấm phúc khảo.

Đến nay, hơn 1 tháng sau khi vụ việc được phát hiện, thí sinh vi phạm đã bị hủy toàn bộ kết quả kỳ thi. Trong khi đó, trách nhiệm của những người làm công tác coi thi tại phòng thi số 0577 vẫn chưa được xem xét, xử lý.

Thí sinh Khánh Hòa dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 13.6, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 kết thúc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh một thí sinh tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự mang "phao giấy" và điện thoại vào phòng thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất). Theo nội dung phản ánh, giám thị đã phát hiện, tịch thu các vật dụng này nhưng vẫn cho thí sinh tiếp tục làm bài môn thi thứ hai và không lập biên bản xử lý.

Sau khi xác minh, tổ kiểm tra do Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa thành lập ngày 15.6 kết luận việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và bị giám thị tịch thu là có thật. Tuy nhiên, không có căn cứ xác định thí sinh mang "phao giấy" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 16.6, Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Khánh Hòa họp xem xét và quyết định hủy kết quả toàn bộ bài thi, môn thi của thí sinh này, theo quy định tại điều 21 và điều 57 quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT. Đồng nghĩa, thí sinh không được công nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Khánh Hòa không phát hiện bất thường ẢNH: BÁ DUY

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT ngày 6.7 về việc rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, sở đã thống kê dữ liệu, phân tích phổ điểm theo từng môn thi, điểm thi, phòng thi và đối chiếu với kết quả học tập của thí sinh. Qua rà soát, không ghi nhận dấu hiệu bất thường hoặc sự phân hóa điểm số bất hợp lý.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, quy trình tổ chức thi, coi thi và chấm thi tại các điểm thi trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Riêng vụ việc tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự là trường hợp cá biệt đang được xem xét, xử lý theo quy định.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Khánh Hòa ghi nhận 3 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Riêng vi phạm tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự không bị lập biên bản ngay trong buổi thi ngày 12.6, chỉ được làm rõ sau khi có phản ánh trên mạng xã hội.