Gia Lai xác minh vụ thí sinh bị tố gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026

Tối 10.7, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thí sinh bị tố có hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Theo ông Nam, sở đã yêu cầu hội đồng thi tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Sau khi có kết quả, hội đồng thi sẽ báo cáo sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời xem xét hướng xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Cùng ngày, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết cho rằng thí sinh N.T.T, học sinh lớp 12, Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (Gia Lai), có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo nội dung bài đăng, người này tự nhận là học sinh cùng điểm thi và cho rằng thí sinh N.T.T đã mang điện thoại thông minh vào phòng thi để tra cứu đáp án trong quá trình làm bài. "Do ở trong phòng thi nên em không thể lưu lại bằng chứng, nhưng có các bạn trong phòng làm chứng. Mong Bộ GD-ĐT điều tra, rà soát và làm rõ để kỳ thi THPT 2026 được minh bạch hơn", người này viết.

Theo dữ liệu điểm thi được công bố, thí sinh N.T.T đạt tổng điểm 26,75, gồm: Toán 9,75 điểm; Ngữ văn 7,5 điểm và tiếng Anh 9,5 điểm.

Đại diện Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học cho biết nhà trường đã có báo cáo sơ bộ gửi Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, trong đó cung cấp thông tin về quá trình học tập và kết quả học tập của thí sinh N.T.T qua các năm.

Qua rà soát học bạ, điểm trung bình các môn của thí sinh trong 3 năm THPT dao động từ 7,2 đến 8,7; kết quả học tập đạt mức khá và giỏi.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nội dung phản ánh trên mạng xã hội. Chưa có kết luận chính thức về việc thí sinh trên có vi phạm quy chế thi hay không.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại Gia Lai đã phát hiện 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Sau khi phát hiện, hội đồng thi đã lập biên bản và đình chỉ thi đối với cả hai thí sinh theo quy chế.