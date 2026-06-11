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Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Có thí sinh cố tình mang điện thoại vào phòng thi

Bích Thanh
Bích Thanh
11/06/2026 19:17 GMT+7

Đã có một thí sinh tại TP.HCM cố ý mang điện thoại vào phòng thi môn toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bị giám thị kịp thời phát hiện.

Theo báo cáo nhanh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của Sở GD-ĐT TP.HCM, tại điểm thi Trường THCS Trần Huy Liệu (P.Đức Nhuận), ghi nhận một thí sinh sử dụng điện thoại trong giờ thi. Cán bộ coi thi đã kịp thời phát hiện và tiến hành lập biên bản theo đúng quy định.

Còn tại điểm thi Trường THCS Hậu Giang (P. Minh Phụng), ghi nhận tình huống một túi đề 2 mã đề trùng, dẫn đến phát bài cho thí sinh gần nhau bị trùng mã đề. Sau khi phát hiện đã đổi chỗ và bù 3 phút cho 3 thí sinh khi đổi chỗ. Điểm thi lập biên bản bất thường.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Có thí sinh cố tình mang điện thoại vào phòng thi - Ảnh 1.

Phòng để đồ của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: NGỌC LONG

Bên cạnh đó, tại điểm thi Trường THCS Ngô Tất Tố (P.Phú Nhuận), ghi nhận công trình thi công kế bên điểm thi tiếp tục hoạt động trong buổi thi chiều, mặc dù điểm thi và công an đã có thông báo yêu cầu dừng từ buổi sáng. Điểm thi đã đề nghị lực lượng công an trực tiếp qua nhắc nhở, đồng thời có văn bản báo UBND P. Phú Nhuận xử lý theo thẩm quyền.

Còn tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn (P.Tân Hưng), ghi nhận xảy ra sự cố chập điện tại phòng nghỉ của giáo viên nữ. Sự cố đã được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh.

Ngày mai, 12.6, các thí sinh sẽ dự thi các môn thi tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Có thí sinh cố tình mang điện thoại vào phòng thi - Ảnh 2.

 

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