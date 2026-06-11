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Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Dự đoán phổ điểm môn ngữ văn từ 6 đến 7

Bích Thanh
Bích Thanh
11/06/2026 10:49 GMT+7

Giáo viên Trương Đức, Tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM), đã có nhận xét về mức độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn và đưa ra dự đoán phổ điểm thi môn này.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phổ điểm môn ngữ văn từ 6 đến 7 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh hoàn tất bài thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn sáng nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Với đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn hôm nay, giáo viên Trương Đức, Tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM), cho rằng cấu trúc đề thi môn ngữ văn đảm bảo theo định hướng của Bộ GD-ĐT đã ban hành. Đề ngữ văn không có chủ đề xuyên suốt nhưng thể hiện điểm hay là cân đối, đáp ứng được đa dạng đối tượng học sinh.

So với đề thi năm ngoái thì năm nay, đề thi tốt nghiệp THPT ngữ văn 2026 chất văn đã nhiều hơn, đáp ứng yêu cầu văn chương.

Bài thơ ra trong đề thi nhìn qua tưởng dễ nhưng thí sinh khó đào sâu, có thể sẽ viết chung chung.

Đặc biệt câu 5 ở phần Đọc hiểu có tính nhất quán chủ đề của phần này, câu hỏi thú vị đòi hỏi thí sinh có kiến thức xã hội, gắn với vấn đề xã hội Việt Nam hiện nay là phát triển công nghệ. Qua câu hỏi này, thí sinh đưa ra đánh giá vai trò, và các giải pháp thực tế.

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"Làm thế nào?..." là câu hỏi kích thích với những học sinh có tư duy xã hội, học vẹt thì khó có thể làm được câu hỏi này trọn vẹn. Qua cách trả lời của thí sinh, giám khảo sẽ thấy được quan điểm và trách nhiệm của người trẻ với đất nước.

Đề thi không quá khó, phổ điểm có thể tập trung mức 6 đến 7 điểm và từ mức 8 điểm trở lên sẽ là một thách thức.

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