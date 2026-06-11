Đề chính thức môn ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 xem tại đây

Tặng phụ trương Gợi ý giải đề thi

Để kịp thời cung cấp thông tin cho thí sinh, ngay sau mỗi buổi thi, Thanh Niên Online sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi, gợi ý giải đề từng môn trên website tại địa chỉ thanhnien.vn. Các giáo viên sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá mức độ khó dễ của đề thi từng môn.

Đồng thời, Báo Thanh Niên sẽ gửi tặng các thí sinh phụ trương Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026 trên báo in số ra các ngày 12 và 13.6. Phụ trương gồm 4 trang với hướng dẫn giải đề chi tiết do các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện.

Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.