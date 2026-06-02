Giáo dục

TP.HCM lên phương án vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT bằng đường hàng không

Bích Thanh
02/06/2026 14:41 GMT+7

Ngày 2.6, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng thời có những báo cáo về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Việc vận chuyển đề thi tốt nghiệp tại địa phương có số thí sinh lớn nhất nước

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, báo cáo về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: H.M

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ thị Sở GD-ĐT cùng tất cả các sở ban ngành liên quan nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao. Việc công bố kết quả kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay TP.HCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do. TP đã thiết lập 246 điểm thi với tổng cộng 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý. Đồng thời đã huy động khoảng 25.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an tham gia công tác tổ chức, in sao, bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, giám sát…

Tại buổi họp trực tuyến với Bộ GD-ĐT về công tác tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng nay, 2.6, Sở GD-ĐT báo cáo đã tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống bất thường trong quá trình coi thi, đặc biệt các tình huống liên quan đến quyền lợi thí sinh, sự cố về đề thi, thiết bị công nghệ, mất điện, mưa lớn, ngập úng, y tế và an toàn thực phẩm, bảo đảm tuân thủ đúng các chỉ đạọ.

Năm đầu tiên tổ chức thi với địa bàn rộng, TP.HCM báo cáo việc vận chuyển và bàn giao đề thi có đủ thành phần theo quy định; túi đề thi được đựng trong thùng kín, bền chắc, niêm phong, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. Việc vận chuyển, bàn giao đề thi thực hiện một ngày trước kỳ thi cho điểm thi, bàn giao bài thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết sở này đã tính toán và xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi riêng cho điểm thi đặt tại đặc khu Côn Đảo bằng đường hàng không theo kế hoạch của hội đồng thi, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển. Bài thi được bảo quản tại khu vực an toàn, có camera giám sát 24/24 giờ. Việc vận chuyển, bàn giao bài thi được thực hiện đúng quy định, có lực lượng công an bảo vệ.

Với số lượng bài thi lớn nhất từ trước đến nay, Sở GD-ĐT đã chuẩn bị bố trí 2 khu vực chấm thi tự luận và trắc nghiệm riêng. Khu vực làm phách, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát 24 giờ/ngày, công an bảo vệ liên tục, phòng cháy chữa cháy và quy trình kiểm soát thiết bị thu phát thông tin;

Đối với bài thi tự luận thực hiện làm phách theo 2 vòng; tổ chức chấm 2 vòng độc lập; chấm kiểm tra tối thiểu 5% số lượng bài thi tự luận; nhập điểm 2 vòng độc lập; khớp phách 100%, kiểm dò và quản lý điểm theo quy định.

Đối với bài thi trắc nghiệm, chuẩn bị máy quét, máy chủ, máy chấm, mạng LAN nội bộ; thực hiện quy trình quét ảnh, sửa lỗi kỹ thuật, chấm điểm; xuất và niêm phong các bộ dữ liệu CD0, CD1, CD2 theo hướng dẫn; gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT đúng thời hạn.

