Đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn bị lỗi, thí sinh được bù giờ làm bài

Phụ huynh đợi con em tại điểm thi tốt nghiệp THPT sáng nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo cáo nhanh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trong buổi thi đầu tiên môn ngữ văn tại TP.HCM ghi nhận có 505/138.311 thí sinh vắng mặt, tỷ lệ 0,36%.

Đồng thời từ các điểm thi báo cáo về có cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản (P.An Khánh), ghi nhận một giám thị bị đau bụng trong buổi thi sáng nay, đã được đưa vào phòng y tế xử lý và thông báo cho nghỉ coi thi buổi chiều.

Tại điểm thi Trường THCS Long Trường (P.Long Trường), ghi nhận 2 trường hợp thí sinh gặp vấn đề sức khỏe trong giờ thi. Trong đó thí sinh là học sinh Trường THCS - THPT Hoa Sen phải nhập viện. Điểm thi đã hỗ trợ đưa thí sinh đến cơ sở y tế và yêu cầu nhà trường liên hệ lãnh đạo hội đồng thi để được hướng dẫn quy trình xét đặc cách theo quy định.

Còn một thí sinh bị ngất xỉu ngay sau khi phát đề, đã được đưa lên phòng y tế xử lý. Sau khi hồi phục, thí sinh trở lại phòng thi làm bài bình thường, không được bù giờ. Sự việc đã được lập biên bản theo quy định.

Cũng theo báo cáo của Sở GD-ĐT, tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (P. Bình Trị Đông), ghi nhận 3 đề thi môn ngữ văn bị lỗi in. Điểm thi đã tiến hành mở đề dự phòng theo quy định. Do phòng thi có khoảng cách xa, thời gian di chuyển kéo dài từ 3 đến 5 phút, lãnh đạo Hội đồng thi đã hướng dẫn cho bù giờ cho các thí sinh bị ảnh hưởng.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (P.Tân Thới Hòa) ghi nhận một thí sinh trong quá trình làm bài bỏ qua trang 2, làm bài trực tiếp từ trang 3. Lãnh đạo hội đồng thi đã hướng dẫn xử lý, cho thí sinh khóa trang 2 và tiếp tục làm bài từ trang 3. Sự việc đã được ghi nhận biên bản bất thường theo quy định.

Chiều nay, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT môn toán, với thời gian làm bài là 90 phút.