Thí sinh TP.HCM bất ngờ, 'đề văn tốt nghiệp lệch tủ, lệch méo xẹo'

Tại cổng điểm thi Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng, TP.HCM, nhiều thí sinh buồn bã cho biết em ôn không kỹ phần phân tích thơ, nhưng phần viết bài văn lại yêu cầu phân tích bài thơ của Nguyễn Đình Thi.

Có thí sinh nói đã ôn rất kỹ phần viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong xã hội, cụ thể về tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước, nhưng đọc đề thi xong thì "vô cùng bất ngờ". "Em không nghĩ là đề của Bộ GD-ĐT yêu cầu viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ", thí sinh này chia sẻ.

Thí sinh sau giờ thi văn, nhiều em cho biết 'lệch tủ' ẢNH: THÚY HẰNG

"Em lệch tủ"

"Em ôn kỹ hơn về viết bài văn nghị luận xã hội. Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi đều nói "lệch tủ", thí sinh Ngọc Hồng, Trường THPT Tạ Quang Bửu, nói.

Thí sinh Khánh Linh và Bảo Trâm, Trường THPT Đa Phước, xã Hưng Long, cho biết: "Em bị lệch tủ rồi, vì em chủ yếu ôn nghị luận xã hội, em không ngờ lại rơi vào bài viết nghị luận phân tích thơ". Cả hai thí sinh đều cho rằng "phần phân tích thơ khó cảm nhận và là thách thức vì phần này không phải là thế mạnh của em. Em nghĩ là những ai là học sinh giỏi văn hoặc chuyên văn mới có thể làm tốt được phần phân tích bài thơ này".

Đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 chính thức ẢNH: THÚY HẰNG

Bên cạnh đó một số thí sinh cho biết đề thi văn tốt nghiệp THPT vừa sức với bản thân.

Như Yến Vy, học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, chia sẻ đề thi năm nay vừa sức với bản thân, bạn mất nhiều thời gian nhất là ở câu 2 (4 điểm) phần viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ. Đối với câu 1 (2 điểm) phần viết bạn chọn dẫn chứng là ông Elon Musk, cụ thể thí sinh viết người này sáng lập ra Tesla, cung cấp công nghệ cho thế giới.

Yến Vy cho hay do đã ôn tập kỹ tất cả các dạng bài nên cũng không cảm thấy bất ngờ, Vy cho biết đa số câu hỏi đều xoáy sâu trong văn bản, chỉ cần đọc kỹ là có thể làm được. "Tuy nhiên, thời gian làm bài bị giới hạn", thí sinh chọn tổ hợp toán, ngữ văn, tiếng Anh, đặt nguyện vọng vào ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) nói.

Thí sinh Minh Khang, học sinh THPT Lương Văn Can, nhận xét: "Đề hơi khó, nhưng không phải quá thách thức đối với học sinh. Em nghĩ Bộ GD-ĐT ra đề phân tích thơ là một quyết định đúng, bởi trong suốt thời gian năm lớp 12 và gần ngày thi, thường xuất hiện những dạng thơ này, giáo viên luôn giúp học sinh ôn tập và bản thân học sinh như em cũng đã chuẩn bị kỹ".

Thí sinh chia sẻ với phóng viên sau giờ thi văn tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: TRẦN BẢO NGỌC

Giáo viên nói "đề văn tốt nghiệp THPT 2026 phân hóa cao hơn"

Cô Trần Ngọc Phương Yên, bộ phận chuyên môn Gia sư eTeacher, đánh giá đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 bám sát tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy xã hội và khả năng vận dụng của thí sinh.

"So với năm 2025, đề có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt ở các câu vận dụng của phần đọc hiểu và câu viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Câu viết đoạn văn 200 chữ là điểm nhấn của đề khi đòi hỏi thí sinh không chỉ có kỹ năng lập luận mà còn cần vốn hiểu biết xã hội, tư duy độc lập và sự nhạy bén trước các vấn đề thời đại. Chủ đề về công nghệ và đổi mới sáng tạo mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, tạo điều kiện để học sinh bộc lộ chính kiến và chiều sâu nhận thức", cô Yên nói.

"Ở phần nghị luận văn học, việc sử dụng một văn bản ngoài sách giáo khoa tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực thực chất. Để làm tốt, thí sinh cần có kỹ năng đọc hiểu, cảm thụ và phân tích tác phẩm thay vì dựa vào văn mẫu hay học thuộc. Nhìn chung, đây là một đề thi hay, có tính thời sự, được đầu tư cả về nội dung lẫn cấu trúc. Đề vừa đảm bảo khả năng phân hóa, nhưng cũng là thách thức với các sĩ tử khi đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy xã hội, khả năng đọc nhanh, hiểu sâu và lập luận thuyết phục", cô Yên đánh giá.