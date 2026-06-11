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Giáo dục

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo

Thúy Hằng - Trần Bảo Ngọc
11/06/2026 09:21 GMT+7

Mỗi câu chuyện phụ huynh ngoài cổng trường thi tốt nghiệp THPT đều mang tới cho chúng tôi những cảm xúc đặc biệt. Hôm nay là một người mẹ, học hết lớp 8, đang làm giúp việc nhà, mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo.

Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng, TP.HCM, sáng nay (11.6), nhiều phụ huynh ngồi đợi con hoàn thành xong bài thi ngữ văn. Bà Hoa, 53 tuổi, trú xã Hưng Long, TP.HCM, ngồi cạnh chiếc xe máy cũ của mình, mắt luôn dõi về phía cổng trường thi đã đóng kín mít.

Con gái bà Hoa là học sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước, xã Hưng Long. Hai mẹ con bà đã di chuyển từ nhà lúc 5 giờ sáng nay, để kịp giờ có mặt ở phòng thi thật sớm. Trước đó, người mẹ đã dậy từ tinh mơ, nấu cơm hai mẹ con ăn cho an tâm.

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Bà Hoa chia sẻ với phóng viên

ẢNH: THÚY HẰNG

Mấy tuần nay bà Hoa thấy nóng ruột, thấp thỏm không yên. Bà là mẹ đơn thân, trước đây từng là thợ may, sau một thời gian bị bệnh, bà chuyển sang làm giúp việc, chăm em bé toàn thời gian cho một gia đình. Mấy tháng nay bà Hoa phải ở bên nhà của chủ nhà, bà day dứt vì trong những tuần quan trọng mà con ôn thi tốt nghiệp THPT, bà không có nhiều thời gian để nấu nướng cho con ăn, bảo ban con đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe. Ba ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà xin chủ nhà nghỉ làm mấy ngày để đưa con đi thi.

Chiều qua (10.6), lúc mới rời nhà, chạy xe máy tới điểm thi làm thủ tục thi tốt nghiệp, trời đổ mưa, đường trơn trượt, hai mẹ con ngã nhào ra đường. Bà Hoa bị thương ở vùng mặt, tay, con gái cũng bị trầy tay. "Trong cái rủi có cái may. May là tôi bị thương nhiều hơn con. Con vẫn lành lặn, tay chân không sao, nay vẫn đi thi được là tôi thấy may mắn lắm rồi. Tôi chịu đau chút không sao cả", bà Hoa kể.

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 2.

Người mẹ mong con thi đậu ngành trí tuệ nhân tạo

ẢNH: THÚY HẰNG

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 3.

Ngày 10.6, chở con đi làm thủ tục dự thi, hai mẹ con bà Hoa bị té xe. Bàn tay của bà đầy vết thương

ẢNH: THÚY HẰNG

Con gái bà Hoa chọn môn tự chọn là vật lý, tiếng Anh, đặt nguyện vọng vào ngành trí tuệ nhân tạo của một số trường đại học tại TP.HCM. Dự đoán điểm chuẩn ngành này luôn rất cao, thời gian này con bà Hoa luôn căng thẳng, lo âu.

Bà Hoa động viên con, trong lòng luôn mong con hoàn thành ước mơ đời mình. "Hoàn cảnh gia đình ngày trước rất khó khăn, tôi chỉ được học hết lớp 8 rồi ra đời bươn chải, làm việc. Niềm may mắn, hạnh phúc của tôi là con gái ngoan ngoãn, thương mẹ, có hiếu. Bé tự học, tự ôn thi tốt nghiệp THPT, không đi học thêm, chưa bao giờ phải để mẹ nhắc nhở việc học. Tôi ngồi ngoài này niệm Phật, mong con thi cử hanh thông, đậu đại học ngành con mơ ước", người mẹ xúc động.

Mong con đậu đại học thay phần cha mẹ

Ngoài cổng trường thi, là nhiều hoàn cảnh, tâm tư khác. Một người đàn ông dáng người lam lũ, khắc khổ, ngồi trên xe máy. Ông cho biết làm nghề tự do, ở xã Hưng Long, TP.HCM. Trước đây ông chưa từng được học đại học, chỉ đi học nghề rồi ra đời, ai thuê gì làm nấy. Con gái ông là học sinh của Trường THPT Đa Phước, mong thi đậu vào ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. "Sáng nay hai cha con đi thi từ 5 giờ. Nhà cũng xa, nên tôi ngồi đây đợi con, mình ngồi đây cũng thấp thỏm không biết con thi ra sao", ông nói.

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 4.

Người đàn ông mong con thi đậu ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh Thủy, trú xã Hưng Long, TP.HCM, ngồi trên vỉa hè, chờ con thi xong. Bà Thủy cho hay con gái đang muốn thi đậu Trường ĐH Văn Hiến, trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. Bà ủng hộ con hết mình. Những ngày này, chứng kiến con lo lắng, đêm không ngủ được vì ôn bài, lo cho thi cử, bà chỉ biết động viên con, nấu những món con thích.

Hơn 1,2 triệu thí sinh khắp cả nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở 34 tỉnh thành. Cùng với đó, là 1,2 triệu gia đình đang hồi hộp, chờ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các sĩ tử...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến điểm thi động viên, thí sinh tự tin đạt 6-7 điểm môn văn

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 5.

Bà Thủy (áo trắng) ngồi bên đường, đợi con làm bài thi

ẢNH: TRẦN BẢO NGỌC

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 6.

'Những thí sinh đặc biệt' của kỳ thi là cha, mẹ

ẢNH: THÚY HẰNG

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 7.

Phụ huynh nhắc nhở con trước giờ vào phòng thi làm bài

ẢNH: THÚY HẰNG

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 8.

Con vào phòng thi, cha mẹ thấp thỏm đứng đợi phía ngoài

ẢNH: THÚY HẰNG

Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo - Ảnh 9.

Mong con thực hiện được những ước mơ, hoài bão đời mình

ẢNH: THÚY HẰNG

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