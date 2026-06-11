Mẹ học hết lớp 8 mong con đậu đại học ngành trí tuệ nhân tạo

Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng, TP.HCM, sáng nay (11.6), nhiều phụ huynh ngồi đợi con hoàn thành xong bài thi ngữ văn. Bà Hoa, 53 tuổi, trú xã Hưng Long, TP.HCM, ngồi cạnh chiếc xe máy cũ của mình, mắt luôn dõi về phía cổng trường thi đã đóng kín mít.

Con gái bà Hoa là học sinh lớp 12 Trường THPT Đa Phước, xã Hưng Long. Hai mẹ con bà đã di chuyển từ nhà lúc 5 giờ sáng nay, để kịp giờ có mặt ở phòng thi thật sớm. Trước đó, người mẹ đã dậy từ tinh mơ, nấu cơm hai mẹ con ăn cho an tâm.

Bà Hoa chia sẻ với phóng viên ẢNH: THÚY HẰNG

Mấy tuần nay bà Hoa thấy nóng ruột, thấp thỏm không yên. Bà là mẹ đơn thân, trước đây từng là thợ may, sau một thời gian bị bệnh, bà chuyển sang làm giúp việc, chăm em bé toàn thời gian cho một gia đình. Mấy tháng nay bà Hoa phải ở bên nhà của chủ nhà, bà day dứt vì trong những tuần quan trọng mà con ôn thi tốt nghiệp THPT, bà không có nhiều thời gian để nấu nướng cho con ăn, bảo ban con đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe. Ba ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà xin chủ nhà nghỉ làm mấy ngày để đưa con đi thi.

Chiều qua (10.6), lúc mới rời nhà, chạy xe máy tới điểm thi làm thủ tục thi tốt nghiệp, trời đổ mưa, đường trơn trượt, hai mẹ con ngã nhào ra đường. Bà Hoa bị thương ở vùng mặt, tay, con gái cũng bị trầy tay. "Trong cái rủi có cái may. May là tôi bị thương nhiều hơn con. Con vẫn lành lặn, tay chân không sao, nay vẫn đi thi được là tôi thấy may mắn lắm rồi. Tôi chịu đau chút không sao cả", bà Hoa kể.

Người mẹ mong con thi đậu ngành trí tuệ nhân tạo ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày 10.6, chở con đi làm thủ tục dự thi, hai mẹ con bà Hoa bị té xe. Bàn tay của bà đầy vết thương ẢNH: THÚY HẰNG

Con gái bà Hoa chọn môn tự chọn là vật lý, tiếng Anh, đặt nguyện vọng vào ngành trí tuệ nhân tạo của một số trường đại học tại TP.HCM. Dự đoán điểm chuẩn ngành này luôn rất cao, thời gian này con bà Hoa luôn căng thẳng, lo âu.

Bà Hoa động viên con, trong lòng luôn mong con hoàn thành ước mơ đời mình. "Hoàn cảnh gia đình ngày trước rất khó khăn, tôi chỉ được học hết lớp 8 rồi ra đời bươn chải, làm việc. Niềm may mắn, hạnh phúc của tôi là con gái ngoan ngoãn, thương mẹ, có hiếu. Bé tự học, tự ôn thi tốt nghiệp THPT, không đi học thêm, chưa bao giờ phải để mẹ nhắc nhở việc học. Tôi ngồi ngoài này niệm Phật, mong con thi cử hanh thông, đậu đại học ngành con mơ ước", người mẹ xúc động.

Mong con đậu đại học thay phần cha mẹ