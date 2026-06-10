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Giáo dục

Trang phục thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT: Đừng xem nhẹ!

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/06/2026 19:24 GMT+7

Cán bộ coi thi tại một điểm thi không chỉ lưu ý thí sinh về giờ giấc phải có mặt trong các ngày thi, vật dụng được mang vào phòng thi, mà còn nhắc nhở các em về trang phục, tác phong khi đến trường thi.

Chiều nay (10.6), thí sinh phải có mặt ở các điểm thi  lúc 14 giờ để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM, chúng tôi quan sát tới 14 giờ 23 phút, vẫn còn thí sinh hớt hải chạy vào điểm thi.

Bên cạnh nhiều thí sinh mặc đồng phục học sinh của trường mình, hoặc quần dài, áo sơ mi lịch sự, nghiêm túc khi tới làm thủ tục dự thi, vẫn còn thí sinh mặc quần ngắn, áo thun... vào phòng thi.

Trang phục thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT: Đừng xem nhẹ! - Ảnh 1.

Một thí sinh mặc quần ngắn, áo thun, mang dép xỏ ngón tới làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT chiều 10.6

ẢNH: THÚY HẰNG

Trong chiều nay, các thầy cô giáo làm cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu đã sinh hoạt quy chế, nhắc nhở thí sinh về trách nhiệm trong những buổi thi hôm 11.6 và 12.6.

Thầy Huỳnh Duy Khang, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Hòa Hưng, TP.HCM, cán bộ coi thi, đặc biệt lưu ý thí sinh vào mỗi buổi thi phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thầy Khang nhắc đi nhắc lại thí sinh chú ý không đi trễ giờ, buổi sáng có mặt trước phòng thi của mình lúc 6 giờ 30, buổi chiều có mặt lúc 13 giờ 30. Khi đến sớm, thí sinh có thêm thời gian ổn định tâm lý để bình tĩnh hơn, làm bài tốt hơn.

Thí sinh phải chú ý, quy chế đã nêu rõ, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Thí sinh phải ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Trang phục thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT: Đừng xem nhẹ! - Ảnh 2.

Thầy Huỳnh Duy Khang nhắc nhở thí sinh trong chiều 10.6

ẢNH: THÚY HẰNG

Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi/phòng chờ những vật dụng sau: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi).

Trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm); nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị, chậm nhất 5 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Trong thời gian ở phòng thi, thí sinh phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép...

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, thí sinh phải ngừng làm bài ngay, bảo quản bài thi. Khi nộp bài thi tự luận, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm)...

Trang phục thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT: Đừng xem nhẹ! - Ảnh 3.

Thí sinh làm thủ tục dự thi chiều 10.6 tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu

ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh phải lưu ý về trang phục khi đi thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, các cán bộ coi thi còn lưu về trang phục của các thí sinh trong các buổi thi. Học sinh các cơ sở giáo dục nên mặc đồng phục của trường; thí sinh tự do nên mặc áo sơ mi, quần dài, trang phục lịch sự, chỉn chu.

Thực tế ghi nhận của phóng viên qua nhiều kỳ thi tốt nghiệp THPT qua các năm cho thấy ở một số điểm thi, còn những thí sinh mặc trang phục chưa phù hợp với môi trường học đường.

Nhiều người sẽ nghĩ, đi thi thì chỉ cần làm được bài, trang phục quan trọng gì. Nhưng khi mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc trong một kỳ thi như tốt nghiệp THPT cũng cho thấy thí sinh đang tôn trọng trường học, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, mọi người xung quanh và thật sự xem đây là một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời mình.

Trang phục thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT: Đừng xem nhẹ! - Ảnh 4.

Trang phục lịch sự, chỉn chu, phù hợp môi trường học đường của thí sinh

ẢNH: THÚY HẰNG


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