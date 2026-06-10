Ăn xôi gấc, đậu đỏ và đủ các loại đậu chờ thi tốt nghiệp THPT

Sĩ tử kiêng... ăn trứng, chuộng đậu đỏ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay (10.6), thí sinh TP.HCM có mặt tại các điểm thi làm thủ tục trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 12 Trường Einstein School, xã Bình Hưng, TP.HCM, cho biết tâm trạng giờ đây khá hồi hộp cho cả 2 môn ngữ văn và toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Em chọn môn thi tự chọn là kinh tế pháp luật, lịch sử và đặt nguyện vọng 1 vào ngành Việt Nam học của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội", nam sinh có quê gốc ở Hà Nội chia sẻ.

Thí sinh Đức Anh chia sẻ với phóng viên ngoài điểm thi ẢNH: TRẦN BẢO NGỌC

Nam sinh cũng cho biết vì lo lắng và mong muốn gặp may ở kỳ thi này, những ngày qua, món ăn thức uống phổ biến của em là nước lọc, xôi gấc, các món từ đậu đỏ, đậu hũ và đủ các loại đậu. Em kiêng ăn chuối, ăn trứng, ăn hột vịt lộn... giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa ở mùa thi này.

"Ba mẹ em động viên em bình tĩnh, không phải áp lực điểm số gì, nhưng em vẫn hồi hộp", Đức Anh chia sẻ.

Cha mẹ bồi bổ, mong các con vượt qua kỳ thi khỏe mạnh

Tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM, chúng tôi ghi nhận nhiều thí sinh có mặt từ sớm để làm thủ tục dự thi. Dù ngoài trời đang mưa, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đợi để đưa đón con về cho an tâm.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh thoải mái trước ngày thi tốt nghiệp THPT ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh Huỳnh Hữu An, trú đường Dương Bá Trạc, là học sinh lớp 12 Trường THPT Tạ Quang Bửu, cho biết tâm trạng của em trước kỳ thi khá thoải mái, không áp lực điểm số, vì An xác định tốt nghiệp THPT xong, sẽ học một trường cao đẳng tại TP.HCM để nhanh chóng ra trường, đi làm. "Trong khoảng thời gian này, gia đình luôn động viên, hỗ trợ em trong việc ôn tập. Mọi người bồi bổ đầy đủ thức ăn cho em, luôn nhắc em đảm bảo sức khỏe trước ngày khi", An nói.

Thí sinh Nguyễn Gia Hào, học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 8, cho biết, thời gian này gia đình đã hỗ trợ em rất nhiều về mặt tinh thần. Còn ở trường, các thầy cô giáo luôn động viên thí sinh khi đi thi phải thật bình tĩnh, đọc kỹ đề để không bị sai sót. "Em đặt mục tiêu vào học ngành tâm lý học của một trường cao đẳng ở TP.HCM", Hào chia sẻ.

Một thí sinh hỏi các cán bộ coi thi về điều chỉnh thông tin trên phiếu dự thi chiều 10.6 ẢNH: THÚY HẰNG

Tâm trạng của nhiều phụ huynh còn lo lắng hơn thí sinh. Phụ huynh Trần A An cho biết con của chị học tại Trường THPT Đa Phước, hai mẹ con có mặt rất sớm để làm thủ tục thi tốt nghiệp chiều nay. Chị hồi hộp, lo lắng nhiều điều. "Mấy hôm rồi tôi khuyên con nên dành nhiều thời gian cho việc ôn tập, hạn chế sử dụng điện thoại và thức khuya. Là mẹ, ai cũng mong muốn con mình đạt kết quả tốt trong kỳ thi để bước vào đại học", chị A An bộc bạch.

Trong khi đó, một phụ huynh giấu tên cho biết sau 12 năm trời đi học, con cái bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, cha mẹ nào cũng lo. Một mặt, cha mẹ động viên con, nhắc con không nên thức khuya, mặt khác, cả nhà nấu nhiều món ăn bổ dưỡng để con có sức khỏe tiếp tục ôn tập, đạt được kết quả tốt nhất kỳ thi.

Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết các món ăn từ các loại đậu, từ gấc giàu dinh dưỡng, giàu chất xơ, tốt cho sức khỏe, có thể sử dụng trong các bữa ăn nhưng luôn lưu ý nguyên tắc ăn đa dạng, đủ dưỡng chất từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nếu trước ngày thi chỉ cả ngày ăn món từ đậu đỏ, xôi gấc... mà không đa dạng các thực phẩm khác thì các em có nguy cơ thiếu năng lượng, thiếu các chất dinh dưỡng cho trí não gây mệt mỏi, buồn ngủ, dễ quên…

Bác sĩ dinh dưỡng cũng lưu ý mùa thi luôn là thời điểm căng thẳng nhất của các em học sinh. Áp lực thi cử khiến các em rất dễ bỏ bữa hoặc ăn qua loa, hoặc quá lo lắng nên ăn uống không ngon miệng, gây mệt mỏi, dễ bị bệnh... Do đó, cha mẹ cần động viên, nhắc nhở con cái ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tránh việc học ngày, học đêm, quên ăn, quên ngủ, dễ bị kiệt sức, không thể hoàn thành kỳ thi tốt nhất.