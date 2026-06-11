Không phải thí sinh nhưng vẫn dậy từ 5 giờ sáng đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Sáng 11.6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi ngữ văn. Tại nhiều điểm thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM, không khí tiếp sức mùa thi đã "nóng" lên từ lúc trời mới tờ mờ sáng.

Tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM), rất nhiều phụ huynh và thí sinh có mặt từ sớm để tránh ùn tắc giao thông trong ngày thi đầu tiên. Cũng vào thời điểm đó, nhiều bạn trẻ Tiếp sức mùa thi đã bắt đầu công việc của mình.

Phạm Nguyễn Mai Trâm, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết bạn có mặt tại điểm thi từ 5 giờ sáng.

Từ hơn 5 giờ sáng, các cô gái áo xanh đến từ Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã có mặt tại điểm thi, sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh ẢNH: AN VY

"Ngay từ sáng sớm tụi mình đã tập trung để chuẩn bị mọi thứ. Sớm nay, nhiệm vụ của mình và các bạn là đứng thành hàng, vỗ tay và cổ vũ các thí sinh khi các bạn bước vào cổng trường. Mình hy vọng những lời chúc và tiếng vỗ tay sẽ giúp các bạn tự tin hơn", Trâm chia sẻ.

Trần Chí Hân, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cho biết đội hình Tiếp sức mùa thi của trường hẹn nhau ở điểm thi phụ trách lúc 6 giờ sáng, nhưng riêng em đã xuất phát từ 5 giờ 30 từ Bình Dương (cũ) để kịp có mặt tại điểm thi.

"Em chuẩn bị sẵn 2 chiếc máy tính, bút và giấy để hỗ trợ các anh chị nếu cần. Năm nào em cũng tham gia Tiếp sức mùa thi. Em thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa vì mình có thể giúp người khác bằng những việc nhỏ nhất", Hân nói.

Máy tính cầm tay được các em học sinh chuẩn bị từ sớm với mong muốn tiếp sức cho các anh chị trong ngày thi đầu tiên ẢNH: AN VY

Đứng cạnh Hân, Trương Tấn Thiên Phúc, học sinh cùng trường, cũng mang theo cả một balo dụng cụ học tập đầy ắp. Bên trong có bút, thước, compa, máy tính cầm tay, giấy nháp và nhiều vật dụng cần thiết khác.

"Điểm thi này không chỉ có học sinh trường em mà còn có rất nhiều trường khác. Ai cần gì thì em hỗ trợ đó. Chỉ cần giúp được một người là em thấy vui rồi", Phúc cười và nói.

Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), Vương Trần Anh Khoa, học sinh Trường THPT Thủ Đức, cho biết em là một trong những người có mặt sớm nhất tại đây. Dù nhà chỉ cách trường vài km, em vẫn chủ động đến từ 5 giờ sáng.

"Em muốn đến sớm để tiếp thêm năng lượng cho các anh chị. Kỳ thi này rất quan trọng nên em mong anh chị bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái nhất", Khoa chia sẻ.

Ngoài các vật dụng quen thuộc như thước, quạt cầm tay,... Khoa còn tự bỏ tiền mua kẹo để phát cho thí sinh.

Tự bỏ tiền mua một túi kẹo để phát cho thí sinh, Khoa mong góp một phần nhỏ giúp các anh chị thêm tự tin trước giờ thi ẢNH: AN VY

"Em nghĩ đôi khi chỉ một viên kẹo nhỏ cũng có thể giúp các anh chị tỉnh táo hơn. Điều em nhận lại là những lời cảm ơn rất chân thành từ những người hoàn toàn xa lạ. Điều đó làm em thấy rất vui", Khoa kể.

Cùng chung tinh thần ấy, Trương Triệu Ngân, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cũng có mặt tại điểm thi từ lúc 5 giờ sáng.

"Có một số bạn đến trễ hơn một xíu so thời gian hẹn, nhưng các bạn vẫn cố gắng đến sớm để cùng đứng thành hàng cổ vũ thí sinh. Mọi người đều muốn góp một phần nhỏ cho kỳ thi năm nay", Ngân nói.

Ở điểm thi này, đội sinh viên Tiếp sức mùa thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ nước uống, bánh, sữa,… để hỗ trợ thí sinh.

Lê Thị Ngọc Ánh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết đây là bạn lần đầu tiên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi.

"Ngày trước khi mình đi thi cũng được các anh chị hỗ trợ rất nhiều. Bây giờ có cơ hội nên mình muốn tiếp tục lan tỏa điều đó. 5 giờ sáng mình đã rời ký túc xá khu B để đến điểm trường bắt đầu công việc", Ánh cho biết.

Những lời chúc đặc biệt như “Thi tốt nha em”, “Cố lên em”, “10 điểm văn nha” liên tục vang lên trước cổng trường, góp phần xua tan phần nào áp lực của ngày thi đầu tiên ẢNH: AN VY

Với Trần Thị Thúy Nga, sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, đây cũng là lần đầu tham gia hoạt động này. Điều khiến Nga bất ngờ là niềm vui đến từ những khoảnh khắc rất giản dị.

"Mình từng là thí sinh nên hiểu cảm giác hồi hộp trước giờ thi. Hôm qua trời mưa lớn, mình che dù cho một em thí sinh. Nhưng chính em ấy lại hỏi thăm xem mình có bị ướt không. Một hành động nhỏ thôi nhưng làm mình thấy rất ấm lòng", Nga kể.

Lực lượng Tiếp sức mùa thi hùng hậu tập trung tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh sáng sớm nay ẢNH: AN VY

Nga cho biết trong buổi thi tiếp theo, cô dự định chuẩn bị thêm những món quà ngẫu nhiên để tặng thí sinh nhằm tạo không khí vui vẻ và giảm bớt căng thẳng.

Bên cạnh các đội hình hỗ trợ trực tiếp, lực lượng "phản ứng nhanh" cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đội hình gồm những nam tình nguyện viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như hỗ trợ tìm đồ thất lạc, mua vật dụng cần thiết, hỗ trợ di chuyển hoặc xử lý những tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của thí sinh.

"Nhiệm vụ của tụi mình là có mặt nhanh nhất khi cần. Nếu có bạn quên máy tính, giấy tờ, hoặc gặp vấn đề sức khỏe bất ngờ thì đội sẽ hỗ trợ ngay. Điều quan trọng nhất là giúp các bạn an tâm bước vào phòng thi", Đỗ Quốc Huy, thành viên đội hình này, chia sẻ.

Theo Đặng Thanh Vân, điểm phó Tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Thủ Đức, phía sau những nụ cười và lời cổ vũ là rất nhiều sự chuẩn bị âm thầm của các tình nguyện viên.

Không chỉ có các tình nguyện viên, nhiều thầy cô giáo cũng có mặt từ sớm để Tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

"Có bạn nữ thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị thật chỉn chu trước khi đến điểm thi. Các bạn nói muốn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn nhất để mang năng lượng tích cực đến cho thí sinh. Những điều nhỏ như vậy cho thấy mọi người đã đặt rất nhiều tâm huyết vào Tiếp sức mùa thi năm nay", Thanh Vân cho biết.