Không còn cảnh chen chúc xem phòng thi, thí sinh được hỗ trợ cách này...

Chiều 10.6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo Báo Thanh Niên, đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất từ trước đến nay với khoảng 1,22 triệu em, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước.

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh xem phòng thi ẢNH: AN VY

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ, xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và giấy báo dự thi để đối chiếu thông tin, nghe phổ biến quy chế thi cũng như rà soát các sai sót nếu có.

Tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM), từ đầu giờ chiều, khu vực niêm yết sơ đồ phòng thi luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều thí sinh cùng phụ huynh tập trung trước các bảng thông báo để tìm vị trí phòng thi trước ngày thi chính thức.

Thấy lượng người tập trung ngày càng đông, các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi đã nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp hỗ trợ. Thay vì chỉ hướng dẫn thí sinh đến khu vực xem sơ đồ như thông thường, nhiều bạn chủ động chụp lại toàn bộ bảng niêm yết rồi hiển thị trên điện thoại để hỗ trợ tra cứu.

Thay vì chỉ hướng dẫn bằng sơ đồ giấy như thông thường, nhiều tình nguyện viên còn chủ động sử dụng điện thoại để tra cứu và phóng to sơ đồ phòng thi cho thí sinh khi khu vực xem thông tin quá đông ẢNH: AN VY

Chỉ cần đọc số phòng thi, thí sinh sẽ được hướng dẫn nhanh chóng đến đúng khu vực của mình mà không cần tiếp tục chen chúc trước bảng thông báo ẢNH: AN VY

Kiều Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết đây là lần đầu tiên bạn tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi sau nhiều năm lỡ hẹn vì trùng lịch học.

"Lúc đầu tụi mình chỉ hướng dẫn các em đến khu vực xem sơ đồ. Nhưng sau đó thấy quá đông người đứng chờ nên cả đội chia nhau chụp hình các bảng niêm yết rồi mở trên điện thoại để hỗ trợ. Nhờ vậy, các em tìm được phòng thi nhanh hơn và không phải chen lấn nữa", Thư chia sẻ.

Theo Thư, đội hình tình nguyện viên đã có mặt từ khoảng 12 giờ trưa để nhận vật phẩm, phân công vị trí trực và chuẩn bị các phương án hỗ trợ trước khi thí sinh đến làm thủ tục.

Không chỉ hỗ trợ tra cứu thông tin, các tình nguyện viên ở đây còn liên tục hướng dẫn đường đi, giải đáp thắc mắc, phát nước uống và nhắc nhở thí sinh kiểm tra giấy tờ cần thiết trước ngày thi.

Đặng Khánh Linh, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết từ đầu giờ chiều, các tình nguyện viên gần như không có thời gian nghỉ. Người hướng dẫn xem phòng thi, người hỗ trợ tra thông tin, người che dù, phát nước...

"Có những bạn chưa xác định được phòng thi, có bạn quên kiểm tra lại giấy tờ hoặc chưa nắm rõ thời gian có mặt ngày mai. Tụi mình luôn cố gắng hướng dẫn kỹ để các em yên tâm hơn", Linh nói.

Linh (thứ 1 từ trái qua) cùng các bạn "thà bản thân bị ướt chứ không để thí sinh bị ướt" ẢNH: AN VY

Đúng lúc lượng thí sinh đến điểm thi đông nhất, thời tiết bất ngờ chuyển mưa. Hàng loạt chiếc dù nhanh chóng được bật lên để hỗ trợ thí sinh.

"Tụi mình thà bị ướt còn hơn để thí sinh bị ướt. Các em giữ được sức khỏe và tinh thần tốt mới là điều quan trọng nhất", Linh chia sẻ.

Dù nắng hay mưa, tình nguyện viên vẫn sát cánh cùng thí sinh ẢNH: AN VY

Tình nguyện viên che mưa cho thí sinh trong trời mưa lớn ẢNH: AN VY

Không chỉ vậy, các tình nguyện viên còn nhanh chóng hỗ trợ một thí sinh không may gặp sự cố té xe ngay tại điểm thi trong trời mưa lớn. "Sau khi em ấy hoàn tất thủ tục, tụi mình vẫn tiếp tục hỏi thăm để đảm bảo em ổn định sức khỏe cho ngày thi chính thức", Linh nói.

Sau nhiều giờ liên tục hỗ trợ thí sinh, không ít tình nguyện viên đã thấm mệt. Trần Đức Hòa, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, nói vui rằng các thành viên trong đội hình chiều nay "vừa ướt mồ hôi, vừa ướt mưa".

"Trời nắng thì ai cũng đẫm mồ hôi, đến lúc mưa xuống lại ướt sũng thêm lần nữa. Dù khá vất vả nhưng nhìn các em tìm được phòng thi, hoàn tất thủ tục thuận lợi là tụi mình thấy vui rồi", Hòa chia sẻ.

Nguyễn Hồng Phúc Ân, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), thì liên tục di chuyển để ghi lại những hình ảnh trong ngày làm thủ tục.

"Máy ảnh ướt, người cũng ướt nhưng nhóm truyền thông tụi mình ai cũng cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Nhìn các bạn tình nguyện viên chạy đi chạy lại hỗ trợ thí sinh dưới mưa, mình thấy rất xúc động. Mình chỉ mong tất cả thí sinh có sức khỏe tốt, giữ tinh thần thoải mái để bước vào kỳ thi quan trọng phía trước", Ân nói.

Cơn mưa kỷ niệm của các bạn sinh viên Tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

Theo kế hoạch, từ 5 giờ 15 sáng 11.6, đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ sẽ tiếp tục có mặt để đón những thí sinh đầu tiên bước vào ngày thi chính thức. Nhiều tình nguyện viên cho biết tối nay các bạn sẽ tranh thủ nghỉ ngơi sớm để kịp chuẩn bị nước uống, vật phẩm hỗ trợ và có mặt ở điểm thi từ khi trời chưa sáng.