Thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẽ có nhiều điểm 10 môn toán

Giáo viên Trần Tuấn Anh, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức, TP.HCM), nhận xét đề thi tốt nghiệp THPT môn toán có cấu trúc tương tự năm 2025 nên học sinh không bị bỡ ngỡ khi làm bài.

Phần trắc nghiệm 4 lựa chọn của môn toán năm nay ở mức độ cơ bản, giúp đa số học sinh có thể dễ dàng đạt trọn vẹn khoảng 3 điểm. Phần trắc nghiệm đúng – sai gồm các dạng toán quen thuộc đã được ôn luyện kỹ trong năm, vì vậy nhiều học sinh có khả năng làm tốt.

Thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT môn toán ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở phần trả lời ngắn, đề có khoảng 2–3 câu tương đối "dễ lấy điểm", tập trung vào các nội dung như thống kê, hình học không gian và bài toán thực tế liên quan đến khảo sát hàm số. Đây là những dạng bài quen thuộc, giúp học sinh trung bình – khá vẫn có cơ hội ghi điểm.

Nhìn chung, đề thi tốt nghiệp THPT môn toán có độ phân hóa hợp lý, nhẹ hơn một phần so với năm trước do học sinh đã được làm quen trong quá trình học tập. Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ "đẹp" hơn, số lượng điểm cao có xu hướng tăng.

Học sinh dễ dàng đạt 7 điểm

Nhận xét về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn toán, thạc sĩ Lê Phan Phương Ngọc, Tổ trưởng tổ toán Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), nhận định nội dung kiến thức tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12, chiếm khoảng 70%, trong khi kiến thức lớp 10 và lớp 11 chiếm khoảng 30%.

Về mức độ, đề thi được đánh giá có tính phân hóa rõ rệt. Phần 1 gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm ở mức độ nhận biết, trong đó có 6 câu thuộc chương trình lớp 12 và 6 câu thuộc chương trình lớp 10, 11. Với phần này, học sinh có học lực trung bình có thể tương đối dễ dàng đạt khoảng 3 điểm.

Phần 2 gồm 4 câu hỏi đúng-sai. Một câu thuộc chủ đề hàm số ở mức độ nhận biết, thông hiểu; ba câu còn lại được xây dựng theo hướng gắn với thực tiễn, bao gồm ứng dụng nguyên hàm trong bài toán tốc độ, xác suất có điều kiện và bài toán liên quan đến hệ trục tọa độ trong không gian. Các ý trong mỗi câu được sắp xếp từ dễ đến khó, góp phần tạo tâm lý thuận lợi cho thí sinh khi làm bài.

Ở phần 3, đề thi gồm 6 câu hỏi trả lời ngắn, trong đó có tới 5 câu mang yếu tố thực tiễn. Nội dung trải rộng từ hình học không gian, ứng dụng tích phân, bài toán kinh tế đến giải hệ phương trình. Đáng chú ý, hai câu hỏi xác suất thuộc chương trình lớp 11 ở mức độ vận dụng đòi hỏi thí sinh phải có tư duy phân tích và khả năng xử lý vấn đề tốt.

Theo thạc sĩ Lê Phan Phương Ngọc, một điểm nổi bật của đề thi năm nay là việc tăng cường lồng ghép các tình huống thực tiễn. Khoảng 8 ý hỏi ở phần 2 và phần 3 yêu cầu học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải có năng lực đọc hiểu, phân tích và vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế.

Học sinh có học lực trung bình có thể đạt từ 5 đến 6 điểm; học sinh khá có khả năng đạt từ 6 đến 8 điểm; trong khi học sinh giỏi, làm bài cẩn thận và chính xác, hoàn toàn có thể hướng tới mức điểm từ 9 đến 10.

Dự đoán về kết quả chung, thạc sĩ Lê Phan Phương Ngọc cho rằng phổ điểm môn toán năm nay sẽ tương đối đẹp, tập trung quanh mức 7 điểm. Số lượng bài thi đạt điểm 10 được kỳ vọng sẽ cao hơn so với kỳ thi năm 2025.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, buổi thi tốt nghiệp THPT môn toán chiều nay diễn ra cơ bản bình thường. Tổng số thí sinh vắng thi là 485/139.126, tỷ lệ là 0,35%.