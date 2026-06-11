CSGT hú còi chạy xe chuyên dụng 20 km hỗ trợ thí sinh quên thẻ dự thi

Sáng 11.6, trong buổi thi môn ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng CSGT Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh quên thẻ dự thi, giúp em trở lại điểm thi đúng giờ làm bài.

CSGT trao thẻ dự thi cho thí sinh

ẢNH: N.T

Theo thông tin từ Tổ công tác số 14, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), thí sinh Ngô Mỹ Uyên (18 tuổi, trú thôn Đầm Tròn, đặc khu Vân Đồn) sau khi đến điểm thi và kiểm tra giấy tờ thì phát hiện quên thẻ dự thi tại nhà.

Trong tình huống cấp bách, nữ sinh đã nhanh chóng tìm đến lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ bên ngoài điểm thi nhờ hỗ trợ. Nhà của thí sinh cách địa điểm thi khoảng 20 km nên nguy cơ không kịp giờ vào phòng thi là rất lớn.

CSGT hỗ trợ kịp thời nữ thí sinh quên thẻ dự thi ẢNH: N.T

Nhận được đề nghị, thiếu tá Trần Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác số 14, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, đã lập tức sử dụng xe chuyên dụng để hỗ trợ lấy thẻ dự thi cho nữ sinh.

Trên quãng đường hơn 20 km, xe chuyên dụng liên tục phát tín hiệu ưu tiên để nhanh chóng di chuyển, chạy đua với thời gian nhằm giúp thí sinh nhận lại thẻ dự thi sớm nhất.

Sau khi nhận được thẻ dự thi, nữ sinh lập tức quay trở lại điểm thi và vào phòng thi kịp thời, không ảnh hưởng đến việc dự thi môn ngữ văn.

Không chỉ hỗ trợ trường hợp thí sinh quên thẻ dự thi, Quảng Ninh còn triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sĩ tử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, ngành giáo dục đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiều phương án hỗ trợ với tinh thần không để bất kỳ thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bị ảnh hưởng đến kỳ thi.

Theo đó, các điểm thi đều bố trí lều bạt chống nắng mưa cho thí sinh và phụ huynh. Ngành điện lực được yêu cầu bảo đảm cấp điện liên tục, đồng thời các trường đều chuẩn bị máy phát điện dự phòng để ứng phó các tình huống phát sinh.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 830 học sinh hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về kinh phí, đi lại và ăn ở trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Quảng Ninh, trong buổi thi sáng 11.6, có 20.495 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,18%. Toàn tỉnh vắng 168 thí sinh, trong đó 54 trường hợp được miễn thi, 60 trường hợp ốm và 54 trường hợp bỏ thi không lý do. Không ghi nhận trường hợp thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế.