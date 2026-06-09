Quảng Ninh còn 624 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thiện phương án sắp xếp tổ dân phố trước ngày 10.6.



Phường Hạ Long thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh ẢNH: N.T

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 1.452 thôn, bản, khu phố. Mặc dù nhiều đơn vị đã đáp ứng tiêu chí về quy mô hộ gia đình theo quy định, song vẫn còn không ít thôn, bản, khu phố chưa đạt chuẩn.

Cụ thể, Quảng Ninh hiện có 168 thôn, bản, khu phố có quy mô dưới 450 hộ; 989 thôn có quy mô dưới 350 hộ và 51 thôn chưa đạt 50 hộ dân.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp 1.452 thôn, bản, khu phố thành 624 thôn, tổ dân phố mới, tương đương giảm 57% số đơn vị hiện có.

Theo tỉnh Quảng Ninh, phương án được xây dựng trên cơ sở bảo đảm đúng quy định tại Nghị định 185/2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Đồng thời, việc sắp xếp cũng được tính toán phù hợp với đặc điểm từng địa phương, khu vực và điều kiện thực tế của người dân.

Cùng với phương án tổ chức lại thôn, bản, khu phố, Đảng ủy UBND tỉnh cũng xây dựng cơ chế hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc hoàn thiện phương án sẽ hoàn thành trước ngày 10.6. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để các thôn, bản, khu phố sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1.7.2026.