Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Hồng Dương được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/06/2026 09:50 GMT+7

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tán thành 100%.

Sáng 1.6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Hồng Dương được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình giới thiệu, bầu ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Dương trúng cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh gồm bà Trịnh Minh Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng 2 phó chủ tịch HĐND tỉnh là ông Nguyễn Hồng Dương và ông Nghiêm Xuân Cường.

Việc kiện toàn chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh diễn ra trong bối cảnh HĐND tỉnh vừa bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với 2 cựu ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là ông Nguyễn Đức Thành, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Điệp Văn Chiến, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Hai cán bộ này trước đó đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng xem xét thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính hiện nay của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh Quảng Ninh, đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc T.Ư.

Tin liên quan

Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Ký

Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Ký

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp để thực hiện việc miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Xuân Ký.

2 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh

Khám phá thêm chủ đề

thành phố Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh ông Nguyễn Hồng Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận