Ông Nguyễn Hồng Dương được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Sáng 1.6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình giới thiệu, bầu ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Dương trúng cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh gồm bà Trịnh Minh Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng 2 phó chủ tịch HĐND tỉnh là ông Nguyễn Hồng Dương và ông Nghiêm Xuân Cường.

Việc kiện toàn chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh diễn ra trong bối cảnh HĐND tỉnh vừa bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với 2 cựu ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là ông Nguyễn Đức Thành, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Điệp Văn Chiến, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Hai cán bộ này trước đó đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng xem xét thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính hiện nay của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh Quảng Ninh, đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc T.Ư.