Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/04/2026 10:32 GMT+7

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh này đối với 2 người là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong đó một người là Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, một người là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 30.4, thông tin từ HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XV để thảo luận, cho ý kiến, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của tỉnh. Trong đó, có việc thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm 2 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua tờ trình việc bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đối với các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cả hai ông này đều vi phạm tiêu chuẩn tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Việc Quảng Ninh bãi nhiệm 2 đại biểu HĐND được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh và kỷ cương trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh đã cập nhật, xóa tên 2 cá nhân trên khỏi danh sách đại biểu HĐND tỉnh. Sau khi thực hiện quy trình bãi nhiệm, tổng số đại biểu HĐND tỉnh hiện còn 54 người.

Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến không còn trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Thành cũng không có tên danh sách Thường trực HĐND tỉnh; ông Điệp Văn Chiến không còn là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trước khi bị bãi nhiệm, ông Nguyễn Đức Thành từng giữ cương vị Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Điệp Văn Chiến nhiều năm công tác tại Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, sau đó giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận