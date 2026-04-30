2 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 30.4, thông tin từ HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XV để thảo luận, cho ý kiến, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của tỉnh. Trong đó, có việc thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm 2 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua tờ trình việc bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đối với các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cả hai ông này đều vi phạm tiêu chuẩn tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Việc Quảng Ninh bãi nhiệm 2 đại biểu HĐND được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh và kỷ cương trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh đã cập nhật, xóa tên 2 cá nhân trên khỏi danh sách đại biểu HĐND tỉnh. Sau khi thực hiện quy trình bãi nhiệm, tổng số đại biểu HĐND tỉnh hiện còn 54 người.

Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến không còn trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Thành cũng không có tên danh sách Thường trực HĐND tỉnh; ông Điệp Văn Chiến không còn là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trước khi bị bãi nhiệm, ông Nguyễn Đức Thành từng giữ cương vị Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Điệp Văn Chiến nhiều năm công tác tại Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, sau đó giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.