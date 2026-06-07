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Thời sự

Hải Phòng sắp xếp lại hơn 3.000 thôn, tổ dân phố

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/06/2026 11:22 GMT+7

TP.Hải Phòng đang hoàn thiện phương án sắp xếp lại hơn 3.000 thôn, tổ dân phố, trong đó 2.116 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo quy định của Chính phủ.

Ngày 7.6, thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, địa phương đang triển khai phương án tổng thể sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở và tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Phòng sắp xếp lại hơn 3.000 thôn, tổ dân phố- Ảnh 1.

Trung tâm hành chính TP.Hải Phòng hiện nay

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo UBND TP.Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 3.068 thôn, tổ dân phố. Qua rà soát, có 2.116 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo Nghị định 185 của Chính phủ. Trong đó có 654 thôn có từ 400 hộ trở lên và 316 tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên.

Đến nay, 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã hoàn thành và gửi phương án dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố về Sở Nội vụ để tổng hợp. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đang hoàn thiện phương án tổng thể trình UBND TP.Hải Phòng xem xét.

Theo thành phố, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Phòng yêu cầu các đơn vị sau sắp xếp phải đảm bảo quy mô hộ gia đình theo quy định. Thành phố khuyến khích tổ chức thôn có từ 400 hộ trở lên và tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên. Đối với các đơn vị có quy mô lớn sau sắp xếp, địa phương phải xây dựng giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động tự quản cộng đồng và yêu cầu quản lý của chính quyền cơ sở.

Quá trình thực hiện không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, hạn chế tối đa việc chia tách đơn vị cũ thành nhiều cụm dân cư mới. Đồng thời, việc sắp xếp phải gắn với kiện toàn tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và bảo đảm điều kiện hạ tầng phục vụ đời sống người dân.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng xác định việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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