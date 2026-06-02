Đề xuất sửa đổi, tạo cơ chế rất mạnh phát triển Hải Phòng

Hải Phòng cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

Theo Thủ tướng, Hải Phòng là một trong những địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bài học kinh nghiệm tốt cần được đánh giá và nhân rộng. Thành phố đã chủ động cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cao hơn nhiều yêu cầu của T.Ư. Theo đó, T.Ư yêu cầu cắt giảm 30% nhưng Hải Phòng đã chủ động cắt giảm tới 50%; thời gian tuân thủ hiện vẫn đang tiếp tục được rà soát cắt giảm thêm.

"T.Ư xây dựng thể chế, chính sách, địa phương thực thi, nhưng môi trường kinh doanh có được cải thiện, có thu hút được nhà đầu tư hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thủ tục hành chính ở địa phương và năng lực thực thi của các sở ngành, của các xã phường", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng GRDP liên tục đạt hai con số trong nhiều năm, riêng năm 2025 xấp xỉ đạt 11,9%, xếp thứ 2 cả nước. Quý 1/2026, kinh tế ước tăng 11,21%, tuy chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra (12%) nhưng đây vẫn là con số rất cao, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc T.Ư. Đặc biệt, Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp VN (VCCI).

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực, cần nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, hạn chế và những vấn đề cần hoàn thiện. Về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế, đạt kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn; đồng thời cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về sự bền vững trong thu ngân sách.

"Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng theo Nghị quyết 57", Thủ tướng nhấn mạnh. Cùng với đó, Hải Phòng cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước…

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 13 - 14% với Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ thành phố cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ ngành T.Ư mạnh dạn đề xuất sửa đổi để tạo cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển.

Thủ tướng cũng lưu ý Hải Phòng cần khẩn trương bàn giao mặt bằng triển khai dự án nhiệt điện khí Hải Phòng; phát triển mạnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Tiên Lãng 1, Nam Đình Vũ, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu… Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án đường sắt qua địa bàn, cảng hàng không quốc tế Cát Bi (nhà ga T2), đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đường kết nối Đông Tây của Hải Phòng. Phát huy thế mạnh cảng biển, xây dựng hệ thống logistics, kinh tế biển hiện đại, có kết nối cao trong nước và quốc tế, sớm hoàn thiện thủ tục xây dựng bến cảng tại khu cảng Lạch Huyện…

Thủ tướng cũng cho rằng Hải Phòng cần triển khai hiệu quả chương trình nhà ở xã hội (NƠXH), đặc biệt là nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời phát triển tốt nguồn nhân lực và có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Chiều cùng ngày, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với TP.Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê trên các địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn; xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu nhà ở cho thuê gắn với khu công nghiệp trọng điểm và các vùng phát triển chiến lược của địa phương. Mỗi địa phương phải phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6.2026 và tiếp tục triển khai các dự án quy mô lớn trong quý 3 hoặc quý 4/2026.

Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về nhà ở cho thuê; khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa, nhà cho thuê hộ gia đình, bảo đảm an toàn PCCC; tổng hợp Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 của 5 địa phương, trên cơ sở đó tổng hợp các đề xuất cơ chế, chính sách của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7.2026.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cần phối hợp với 5 địa phương lập bản đồ nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc, đặc biệt nhà ở công nhân khu công nghiệp làm cơ sở quy hoạch, phân bổ nguồn lực; hoàn thành trong tháng 7.2026. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, NƠXH với mục đích duy nhất là để cho thuê.

Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế ưu đãi về tài chính, thuế và nguồn vốn để tạo động lực đủ mạnh thu hút doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và nguồn vốn dài hạn tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất phù hợp với đặc thù các dự án có thời gian hoàn vốn dài hạn.

Khẳng định vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ là một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh việc giải quyết tốt nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động sẽ góp phần giữ vững nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.