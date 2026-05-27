Tàu cá Hải Phòng chìm trên biển, 2 ngư dân mất tích

Lã Nghĩa Hiếu
27/05/2026 18:12 GMT+7

Một vụ tàu cá ở Hải Phòng chìm trên biển gần khu vực gần đảo Long Châu, khiến 11 ngư dân gặp nạn. Đến chiều 27.5, lực lượng chức năng đã cứu được 9 người, và đang khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích.

Các lực lượng chức năng của TP.Hải Phòng đang triển khai tổng lực công tác tìm kiếm ngư dân trong vụ tàu cá bị chìm trên biển tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 15 - 18 hải lý.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ tàu cá gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 58 ngày 27.5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo khẩn từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng về việc tàu cá HP 90666-TS bị mất liên lạc.

Tàu xuất phát từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ vào lúc 11 giờ 30 ngày 26.5, trên tàu có 11 người.

Đến khoảng 17 giờ 19 cùng ngày, tàu mất kết nối tại tọa độ 20º25'12''N - 107°22'12''E, cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng đông và cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng tây. Cơ quan chức năng nhận định tàu nghi bị sóng lớn đánh chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, huy động các tàu hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 9 giờ 42 ngày 27.5, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 được điều động rời Hải Phòng ra hiện trường cứu nạn.

Song song đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng điều động 2 tàu cứu hộ cùng nhiều lực lượng của Đồn Biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 tham gia tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cũng phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1 và Hải đoàn 38 huy động thêm lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn vụ tàu cá Hải Phòng chìm trên biển.

Theo cập nhật mới nhất lúc 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu vớt thành công 9/11 người gặp nạn, hiện còn 2 ngư dân mất tích trên biển.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cũng đã chỉ đạo khẩn các lực lượng chức năng phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai gấp công tác cứu hộ, tìm kiếm các ngư dân còn mất tích.

Sau gần một ngày mất tích trên biển, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể một ngư dân trú tại xã Ninh Châu.

