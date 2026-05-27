Cứu sống 11 người trên tàu chìm ở Hải Phòng

Tối 27.5, thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, toàn bộ 11 người gặp nạn trên tàu HP 90666-TS bị chìm trên biển đã được cứu sống an toàn.



Đến 18 giờ 30 ngày 27.5, toàn bộ 11 người trên tàu HP 90666-TS đã được cứu sống ẢNH: BPHP

Trước đó, vào lúc 7 giờ 47 ngày 27.5, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng nhận được báo cáo từ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ về việc tàu HP 90666-TS mất liên lạc trên biển.



Theo thông tin ban đầu, tàu HP 90666-TS xuất phát từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đi đảo Bạch Long Vĩ vào lúc 11 giờ 30 ngày 26.5.

Đến 17 giờ 19 cùng ngày, tàu mất kết nối tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về phía đông và cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về phía tây.

Các ngư dân được lực lượng chức năng cứu hộ ẢNH: BPHP

Nhận định tàu có thể gặp nạn trên biển, lực lượng chức năng lập tức triển khai tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn.

Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 27.5, lực lượng cứu hộ cứu sống được 9 người gặp nạn. Hai thuyền viên còn lại tiếp tục được tìm thấy và đưa vào bờ an toàn lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

Theo lời kể của các thuyền viên, khi tàu đang trên hành trình ra đảo Bạch Long Vĩ thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn, nước biển tràn mạnh vào khoang.

Dù các thuyền viên cố gắng dùng máy bơm hút nước nhưng không hiệu quả, tàu sau đó bị chìm hoàn toàn.

Các thuyền viên kịp mặc áo phao, sử dụng thiết bị cứu sinh và lênh đênh nhiều giờ giữa biển trước khi được lực lượng chức năng và ngư dân tiếp cận cứu hộ.