Thủ tướng: Tạo cơ chế rất mạnh để Hải Phòng phát triển

Chiều 1.6, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Theo Thủ tướng, Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bài học kinh nghiệm tốt cần được đánh giá và nhân rộng.

Đặc biệt, thành phố đã chủ động cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cao hơn nhiều yêu cầu của Trung ương. Theo đó, Trung ương yêu cầu cắt giảm 30%, nhưng Hải Phòng đã chủ động cắt giảm tới 50%; thời gian tuân thủ hiện vẫn đang tiếp tục được rà soát cắt giảm thêm.

"Trung ương xây dựng thể chế, chính sách, địa phương thực thi, nhưng môi trường kinh doanh có được cải thiện, có thu hút được nhà đầu tư hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thủ tục hành chính ở địa phương và năng lực thực thi của các sở ngành, của các xã phường", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng GRDP liên tục đạt hai con số trong nhiều năm, riêng năm 2025 xấp xỉ đạt 11,9%, xếp thứ 2 cả nước. Quý 1/2026, kinh tế ước tăng 11,21%, tuy chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra (12%) nhưng đây vẫn là con số rất cao, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực, cần nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, hạn chế và những vấn đề cần hoàn thiện.

Hải Phòng đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

Về tăng trưởng kinh tế, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế, đạt kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn; đồng thời cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về sự bền vững trong thu ngân sách.

"Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng theo Nghị quyết 57", Thủ tướng nhấn mạnh. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước…

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 13 - 14% với Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ, cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương mạnh dạn đề xuất sửa đổi để tạo cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển.

Thủ tướng cũng lưu ý, khẩn trương bàn giao mặt bằng triển khai dự án nhiệt điện khí Hải Phòng; phát triển mạnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Tiên Lãng 1, Nam Đình Vũ, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu…

Cùng đó, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án đường sắt qua địa bàn, cảng hàng không quốc tế Cát Bi (nhà ga T2), đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đường kết nối Đông Tây của Hải Phòng. Phát huy thế mạnh cảng biển, xây dựng hệ thống logistics, kinh tế biển hiện đại, có kết nối cao trong nước và quốc tế, sớm hoàn thiện thủ tục xây dựng bến cảng tại khu cảng Lạch Huyện…

Thủ tướng cũng cho rằng, Hải Phòng cần triển khai hiệu quả chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát triển tốt nguồn nhân lực và có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...