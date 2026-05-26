Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiện toàn cán bộ theo quan điểm 'có vào, có ra, có lên, có xuống'

Nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực

Chiều 26.5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Long về tình hình kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo ảnh: nam long

Báo cáo với Thủ tướng, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp mới 1 dự án FDI và 6 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 731 tỉ đồng; điều chỉnh 16 dự án trong nước, chấm dứt hoạt động 4 dự án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 780 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực (tổng vốn 266.775 tỉ đồng) và 182 dự án FDI (tổng vốn hơn 5.893 triệu USD).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 5 tháng tăng 5,56% so cùng kỳ; bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt 87.000 tỉ đồng, tăng 19,2% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu lũy kế 5 tháng đạt 844,87 triệu USD, tăng 11,38% và đạt 40,23% kế hoạch.

Du lịch tháng 5 tiếp tục khởi sắc với tổng lượng khách ước đạt 570.258 lượt, lũy kế 2,73 triệu lượt (tăng 15,45% so cùng kỳ, đạt 27,7% kế hoạch). Đặc biệt, khách quốc tế tăng mạnh 113,5% so với cùng kỳ, đạt 479.635 lượt (32,04% kế hoạch). Tổng doanh thu du lịch lũy kế đạt 2.545,8 tỉ đồng, tăng 30,1% so cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị nhiều vấn đề để các bộ ngành hỗ trợ tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào cuối năm theo kỳ vọng.

Tổng rà soát lại chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các kết quả tỉnh Vĩnh Long đã đạt được sau sáp nhập. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,3%, thấp hơn kịch bản đề ra của tỉnh, thấp nhất trong cả nước; giải ngân đầu tư công còn chậm; công tác thu hút đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Toàn cảnh buổi làm việc ảnh: nam long

Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long có kế hoạch kịch bản tăng trưởng chi tiết, giao cụ thể chỉ tiêu cho từng địa phương, từng ngành để đạt mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh; phải đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, gắn với đẩy nhanh đô thị hóa để chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút vào công nghiệp, chế biến, chế tạo và nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết và thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu; đột phá hạ tầng giao thông và logistics, năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư du lịch, văn hóa; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2027 - 2030 đảm bảo kết nối liên vùng...

Thủ tướng lưu ý tỉnh Vĩnh Long tổng rà soát lại chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, biên chế, năng lực, trình độ để kịp thời kiện toàn bố trí cán bộ theo quan điểm "có vào, có ra, có lên, có xuống". Cán bộ nào không làm được việc thì bố trí về để thay thế bằng cán bộ có năng lực, nhiệt huyết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ảnh: nam long

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.