Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
23/05/2026 14:35 GMT+7

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã suy tôn Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 23.5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 600 đại biểu chính thức là thành viên Ban Trị sự, trụ trì các tự viện, phật tử tiêu biểu tham dự.

Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long- Ảnh 1.

Hòa thượng Thạch Sok Xane (thứ 5 từ phải qua) tiếp tục được đại hội suy tôn làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: NAM LONG

Sau khi sáp nhập, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long với sự hiện diện của các hệ phái Phật giáo Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và hệ phái Khất sĩ, với các sinh hoạt Phật giáo phong phú, đa dạng. Hiện, Ban Trị sự quản lý 755 cơ sở tự viện, 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 5.425 tăng ni, cùng với hơn 805.000 tín đồ phật tử.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thành lập 12 cơ sở mới, 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” có sự kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Nề nếp sinh hoạt tôn giáo được duy trì trang nghiêm, hoạt động nhân đạo từ thiện đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội với tổng giá trị công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ đạt khoảng 805 tỉ đồng.

Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long- Ảnh 2.

Các thành viên là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

ẢNH: NAM LONG

Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long được triển khai rộng khắp tại các tự viện với nhiều chương trình thiết thực hướng đến cộng đồng, nhất là các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây nhà tình thương; xây cầu, đường nông thôn...

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đại biểu đã thống nhất suy cử 105 thành viên là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó, có 35 ủy viên thường trực; Hòa thượng Thạch Sok Xane, tiếp tục được đại hội suy tôn làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long- Ảnh 3.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phật sự được khen thưởng

ẢNH: NAM LONG

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng đã trao tặng nhiều bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác Phật sự của tỉnh trong thời gian qua.

Tin liên quan

Hòa thượng Thích Thiện Tấn làm Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị

Hòa thượng Thích Thiện Tấn làm Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2022 - 2027), hòa thượng Thích Thiện Tấn tiếp tục được suy tôn làm Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long Phật giáo Đại hội Giáo hội Phật giáo Hòa thượng Thạch Sok Xane Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận