Hòa thượng Thạch Sok Xane làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23.5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 600 đại biểu chính thức là thành viên Ban Trị sự, trụ trì các tự viện, phật tử tiêu biểu tham dự.

Hòa thượng Thạch Sok Xane (thứ 5 từ phải qua) tiếp tục được đại hội suy tôn làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau khi sáp nhập, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long với sự hiện diện của các hệ phái Phật giáo Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và hệ phái Khất sĩ, với các sinh hoạt Phật giáo phong phú, đa dạng. Hiện, Ban Trị sự quản lý 755 cơ sở tự viện, 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 5.425 tăng ni, cùng với hơn 805.000 tín đồ phật tử.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thành lập 12 cơ sở mới, 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” có sự kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Nề nếp sinh hoạt tôn giáo được duy trì trang nghiêm, hoạt động nhân đạo từ thiện đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội với tổng giá trị công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ đạt khoảng 805 tỉ đồng.

Các thành viên là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội ẢNH: NAM LONG

Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long được triển khai rộng khắp tại các tự viện với nhiều chương trình thiết thực hướng đến cộng đồng, nhất là các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây nhà tình thương; xây cầu, đường nông thôn...

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đại biểu đã thống nhất suy cử 105 thành viên là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó, có 35 ủy viên thường trực; Hòa thượng Thạch Sok Xane, tiếp tục được đại hội suy tôn làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng đã trao tặng nhiều bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác Phật sự của tỉnh trong thời gian qua.