Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chiêm bái xá lợi Phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan

Nam Long
Nam Long
06/09/2025 16:34 GMT+7

Lễ Vu Lan 2025, nhiều bạn trẻ đã đến ngôi chùa lớn nhất tỉnh Vĩnh Long chiêm bái xá lợi Phật và cầu bình an cho gia đình.

Lễ Vu Lan năm nay rơi vào ngày 6.9 dương lịch. Nhiều bạn trẻ đã đến chùa Phật Ngọc Xá Lợi (tọa lạc P.Tân Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) chiêm bái xá lợi Phật, cầu bình an cho đấng sinh thành và gia đình.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng ngày 6.9 có rất đông người, nhất là các bạn trẻ đến chùa Phật Ngọc Xá Lợi thắp hương cầu bình an cho gia đình và chiêm bái xá lợi Phật được đặt trong bảo tháp 9 tầng.

Bạn trẻ chiêm bái xá lợi phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan - Ảnh 2.

Tượng đài Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 26 m và bảo tháp 9 tầng cao 36 m nằm trên khuôn viên chùa rộng hơn 2 ha

ẢNH: NAM LONG

Cuối năm 2018, chùa Phật Ngọc Xá Lợi hoàn thành khu chánh điện rộng 1.813 m2 và ngôi Bảo tháp xá lợi Phật 9 lầng, cao 36 m. Bên cạnh có Tượng đài Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 26 m nằm trong khuôn viên rộng hơn 2 ha. Ngôi chùa nằm ngay cửa ngõ của tỉnh Vĩnh Long, là nơi đảnh lễ và chiêm bái của phật tử và du khách gần xa.

Bạn trẻ chiêm bái xá lợi phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan - Ảnh 3.

Toàn cảnh chánh điện và bảo tháp 9 tầng được tôn trí xá lợi Phật

ẢNH: NAM LONG

Bạn trẻ chiêm bái xá lợi phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan - Ảnh 4.

Bên trong chánh điện chùa Phật Ngọc Xá Lợi

ẢNH: NAM LONG

Nguyễn Marianne Hoàng Liên Oanh (17 tuổi, ngụ P.Long Châu, Vĩnh Long - trước đây là P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), cho biết hôm nay là lễ Vu Lan nên em cùng người bạn đến chùa chiêm bái xá lợi Phật và cầu bình an cho cha mẹ. "Những ngày rằm, em đều đến chùa cầu bình an cho gia đình, mong gia đình và những người thân luôn mạnh khỏe, con đường học vấn thuận lợi hơn", Oanh nói.

Bạn trẻ chiêm bái xá lợi phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan - Ảnh 6.

Trần Tuệ Lâm và Nguyễn Marianne Hoàng Liên Oanh thắp hương tại chánh điện

ẢNH: NAM LONG

Tương tự, Trần Tuệ Lâm (17 tuổi, ngụ P.Tân Ngãi, Vĩnh Long) cũng thắp hương chiêm bái đức Phật, cầu bình an cho gia đình và nói: "Năm nay, lễ Vu Lan ngay ngày thứ 7 nên em tranh thủ đến thắp hương cầu bình an và trở về quây quần bên gia đình. Mong cho mọi người đều gặp may mắn".

Bạn trẻ chiêm bái xá lợi phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan - Ảnh 8.

Tháp 9 tầng nơi được tôn trí xá lợi Phật

ẢNH: NAM LONG

Bạn trẻ chiêm bái xá lợi phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan - Ảnh 9.

Tháp ngọc chứa 3 xá lợi Phật tại tầng 9 của chùa Phật Ngọc Xá Lợi

ẢNH: NAM LONG

Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, cho biết tầng 9 của bảo tháp là nơi tôn trí 3 xá lợi Phật, người dân được phép vào chiêm bái, đảnh lễ.

Bạn trẻ chiêm bái xá lợi phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan - Ảnh 10.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại hình ảnh tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi

ẢNH: NAM LONG


 

Tin liên quan

Xá lợi Phật rước qua 5 tỉnh, thành đến ngày 2.6

Xá lợi Phật rước qua 5 tỉnh, thành đến ngày 2.6

T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi công văn đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo xin tiếp tục rước xá lợi Phật qua 5 tỉnh, thành gồm: Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên và Đà Nẵng.

Khám phá thêm chủ đề

lễ Vu Lan Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long chiêm bái xá lợi Phật xá lợi Phật Phật giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận