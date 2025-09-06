Chiêm bái xá lợi Phật, cầu bình an cho gia đình trong lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan năm nay rơi vào ngày 6.9 dương lịch. Nhiều bạn trẻ đã đến chùa Phật Ngọc Xá Lợi (tọa lạc P.Tân Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) chiêm bái xá lợi Phật, cầu bình an cho đấng sinh thành và gia đình.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng ngày 6.9 có rất đông người, nhất là các bạn trẻ đến chùa Phật Ngọc Xá Lợi thắp hương cầu bình an cho gia đình và chiêm bái xá lợi Phật được đặt trong bảo tháp 9 tầng.

Tượng đài Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 26 m và bảo tháp 9 tầng cao 36 m nằm trên khuôn viên chùa rộng hơn 2 ha ẢNH: NAM LONG

Cuối năm 2018, chùa Phật Ngọc Xá Lợi hoàn thành khu chánh điện rộng 1.813 m2 và ngôi Bảo tháp xá lợi Phật 9 lầng, cao 36 m. Bên cạnh có Tượng đài Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 26 m nằm trong khuôn viên rộng hơn 2 ha. Ngôi chùa nằm ngay cửa ngõ của tỉnh Vĩnh Long, là nơi đảnh lễ và chiêm bái của phật tử và du khách gần xa.

Toàn cảnh chánh điện và bảo tháp 9 tầng được tôn trí xá lợi Phật ẢNH: NAM LONG

Bên trong chánh điện chùa Phật Ngọc Xá Lợi ẢNH: NAM LONG

Nguyễn Marianne Hoàng Liên Oanh (17 tuổi, ngụ P.Long Châu, Vĩnh Long - trước đây là P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), cho biết hôm nay là lễ Vu Lan nên em cùng người bạn đến chùa chiêm bái xá lợi Phật và cầu bình an cho cha mẹ. "Những ngày rằm, em đều đến chùa cầu bình an cho gia đình, mong gia đình và những người thân luôn mạnh khỏe, con đường học vấn thuận lợi hơn", Oanh nói.

Trần Tuệ Lâm và Nguyễn Marianne Hoàng Liên Oanh thắp hương tại chánh điện ẢNH: NAM LONG

Tương tự, Trần Tuệ Lâm (17 tuổi, ngụ P.Tân Ngãi, Vĩnh Long) cũng thắp hương chiêm bái đức Phật, cầu bình an cho gia đình và nói: "Năm nay, lễ Vu Lan ngay ngày thứ 7 nên em tranh thủ đến thắp hương cầu bình an và trở về quây quần bên gia đình. Mong cho mọi người đều gặp may mắn".



Tháp 9 tầng nơi được tôn trí xá lợi Phật ẢNH: NAM LONG

Tháp ngọc chứa 3 xá lợi Phật tại tầng 9 của chùa Phật Ngọc Xá Lợi ẢNH: NAM LONG

Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, cho biết tầng 9 của bảo tháp là nơi tôn trí 3 xá lợi Phật, người dân được phép vào chiêm bái, đảnh lễ.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại hình ảnh tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi ẢNH: NAM LONG



