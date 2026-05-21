Chuyển cụm phà Vàm Cống cùng 300 cán bộ, nhân viên cho tỉnh Vĩnh Long quản lý

Nam Long
21/05/2026 12:42 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chuyển nguyên trạng cụm phà Vàm Cống cùng 300 cán bộ, nhân viên cho UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý.

Ngày 21.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc chuyển nguyên trạng cụm phà Vàm Cống, trực thuộc Khu quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng) cho UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý.

ảnh: nam long

Theo quyết định, chuyển nguyên trạng cụm phà Vàm Cống về cho UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý. Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác bàn giao và tiếp nhận cụm phà Vàm Cống theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 3.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải (cũ) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bến phà Đình Khao qua sông Cổ Chiên, nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Hiện tại, cụm phà Vàm Cống quản lý 4 bến phà, gồm: phà Đình Khao (qua sông Cổ Chiên, thuộc tỉnh Vĩnh Long), phà Đại Ngãi (qua sông Hậu, nối Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ), phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt (qua kênh Quan Chánh Bố, thuộc tỉnh Vĩnh Long). Cụm phà này có khoảng 300 cán bộ, nhân viên làm việc, cùng hơn 20 phà từ 100 đến 200 tấn.

Cụm phà Vàm Cống được thành lập năm 2000, nhằm tiếp nhận các bến phà thuộc cụm phà Mỹ Thuận, sau khi cầu Mỹ Thuận hoàn thành.

Bộ GTVT bổ sung phà mới 100 tấn cho bến phà Đình Khao phục vụ tết

Một chiếc phà mới có tải trọng 100 tấn vừa được Bộ GTVT bổ sung cho bến phà Đình Khao để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

