Vĩnh Long sẽ có thêm cầu Cổ Chiên 2 vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng

16/05/2026 11:42 GMT+7

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng bắc qua sông Cổ Chiên.

Ngày 16.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre (cũ) với tỉnh Trà Vinh (cũ).

Vĩnh Long sắp có thêm cầu Cổ Chiên 2 vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60, bắc qua sông Cổ Chiên, nối 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Cầu này được khởi công vào năm 2011 và khánh thành vào tháng 5.2015

ảnh: Nam Long

Theo đó, cầu Cổ Chiên 2 bắc qua sông Cổ Chiên kết nối 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long. Cầu Cổ Chiên 2 được xây dựng kết nối 2 xã An Qui và Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long.

Cầu Cổ Chiên 2 thuộc công trình giao thông nhóm B, cấp 1. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình đường khoảng 10 năm. Cầu dài 1.919 m, bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; mặt cầu rộng 22,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Phần đường vào cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế 80 km/giờ; nền đường rộng 22,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ...

Cầu Cổ Chiên 2 nằm trên tuyến hành lang ven biển qua tỉnh Vĩnh Long

Cầu Cổ Chiên 2 nằm trên tuyến hành lang ven biển qua tỉnh Vĩnh Long

ảnh: Chụp màn hình

Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên 2 là 3.500 tỉ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 107 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 2.600 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 21 tỉ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 103 tỉ đồng; chi phí khác hơn 65 tỉ đồng; chi phí dự phòng hơn 519 tỉ đồng... từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029.

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, cầu Cổ Chiên 2 được hoàn thành sẽ từng bước hoàn thành hệ thống tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của các tỉnh thuộc khu vực ven biển và phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Vĩnh Long sắp có thêm cầu Cổ Chiên 2 vốn đầu tư 3.500 tỉ đồng- Ảnh 3.

Cầu Cổ Chiên 2 sau khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

ảnh: nam long

Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian về hướng biển, phát triển kinh tế biển của Bến Tre và Trà Vinh (cũ) nói riêng cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung; có vai trò lớn giúp kết nối giao thông vùng, tạo lợi thế phát triển cho ngành du lịch địa phương, thúc đẩy du lịch biển, trao đổi kinh tế với các thành phố lớn, kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án cũng góp phần phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng, công nghiệp, nâng cao hiệu quả tài nguyên biển, thu hút đầu tư phát triển các khu kinh tế ven biển, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.


Những cây cầu ngàn tỉ nối Vĩnh Long và các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Những cây cầu ngàn tỉ bắc qua các nhánh sông Mê Kông nối Vĩnh Long và các tỉnh thành Tây Nam bộ, giúp rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển giữa các tỉnh và TP.HCM.

Vĩnh Long Cầu Cổ Chiên tuyến đường ven biển phê duyệt dự án cầu cổ chiên 2
