Đường ven biển 112 km qua tỉnh Vĩnh Long sẽ như thế nào?

Kết nối quan trọng giao thông ven biển miền Tây
Ngày 13.10, tin từ Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết, DA tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Vĩnh Long gồm nhiều DA đang được triển khai thi công, một số DA đang lập kế hoạch, dự kiến được phê duyệt trong quý 4 năm 2025.
Theo đó, DA đường bộ ven biển qua tỉnh Vĩnh Long có điểm đầu tại Km 0 + 000, tức cuối tuyến đường ven biển thuộc xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp. DA đi qua địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ), kết nối tỉnh Trà Vinh (cũ) bằng cầu Cổ Chiên 2; sau đó giao với tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ) gồm 2 nhánh (một nhánh đi kết nối đường vào cầu Đại Ngãi, một nhánh kết nối cảng Định An. Đây cũng là 2 điểm cuối của DA.
Kết cấu toàn tuyến có phần đường được thiết kế quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 22,5 m; mặt đường rộng 21,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Phần cầu trên tuyến cũng rộng 22,5 m, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ gồm 5 DA thành phần.
Trong đó, cầu Cửa Đại dài khoảng 8,9 km; tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng, đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Còn cầu Ba Lai 8 có tổng mức đầu tư hơn 2.250 tỉ đồng, đã được khởi công ngày 2.10.2024. DA cầu này dài gần 13 km, trong đó phần cầu dài hơn 500 m; điểm đầu tại Km 8+900 (xã Bình Đại, Vĩnh Long); điểm cuối tại Km 21+800 (xã Bảo Thạnh, Vĩnh Long). Dự án có 3 gói thầu, đã thực hiện đạt từ 8 - 25% giá trị hợp đồng.
Ngoài ra, trong toàn tuyến đường bộ ven biển tỉnh Vĩnh Long còn có tuyến đường bộ ven biển thuộc chương trình DPO (khoản vay hỗ trợ phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu) có tổng chiều dài hơn 25 km; tổng mức đầu tư dự kiến gần hơn 7.900 tỉ đồng. Hiện, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, khảo sát lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; đang triển khai phương án thiết kế sơ bộ và lập tổng mức đầu tư.
Nhiều dự án đang chờ phê duyệt
Cũng nằm trên tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Vĩnh Long, còn có DA cầu Cổ Chiên 2 với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 5 km, điểm đầu tại xã An Quy, Vĩnh Long; điểm cuối tại xã Long Hòa, Vĩnh Long. Hiện chủ đầu tư đang thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Kế hoạch phê duyệt dự án trong quý 4 năm 2025.
Một hợp phần nữa là DA tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án. HĐND tỉnh Trà Vinh (cũ) đã có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 9.100 tỉ đồng (nguồn vốn vay ADB theo cơ chế ngân sách T.Ư cấp phát 90%, tỉnh vay lại 10% và vốn đối ứng).
DA này có tổng chiều dài tuyến 60,7 km, (xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 56,1 km, quy mô cấp III đồng bằng). Hiện chủ đầu tư đang thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Kế hoạch phê duyệt dự án trong quý 4 năm 2025.
Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, DA tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Vĩnh Long thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Khi hoàn thành đây sẽ là tuyến giao thông trọng điểm liên kết các tỉnh trong vùng, từ Đồng Tháp đến Vĩnh Long trong đó có khu kinh tế Định An, cảng biển Định An. Tuyến đường không chỉ mở ra không gian phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, mà còn tăng cường quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Bình luận (0)