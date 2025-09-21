Những cây cầu ngàn tỉ nối Vĩnh Long và các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Những cây cầu ngàn tỉ

Cầu Mỹ Thuận là cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam, bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) với Vĩnh Long. Cầu Mỹ Thuận được đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, xây dựng năm 1997 và khánh thành đưa vào sử dụng tháng 5.2000. Kinh phí xây dựng cầu một phần nguồn vốn do Chính phủ Australia tài trợ.

Cầu Mỹ Thuận là cầu dây văng đầu tiên tại Việt Nam, dài 1,5 km, rộng gần 24 m, độ cao thông thuyền 37,5 m, nằm trên QL1, kết nối các tỉnh Tây Nam bộ với TP.HCM ẢNH: NAM LONG

Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long) nằm trên QL60, được khởi công xây dựng năm 2002 và hoàn thành tháng 1.2009. Đây là cầu dây văng đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công.

Cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 8,3 km, trong đó cầu số 1 (cầu dây văng dài 504 m, khẩu độ nhịp chính 270 m), cầu số 2 phía Bến Tre (cũ) dài 381,8 m, bề rộng mặt cầu 15 m, tĩnh không thông thuyền 37,5m. Tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng ẢNH: NAM LONG

Cầu Rạch Miễu có vai trò quan trọng để các địa phương trên tuyến giao thông hành lang phía đông ĐBSCL phát triển, xóa thế độc đạo của QL1. Cầu giúp đi từ Trà Vinh, Sóc Trăng theo QL60 đến TP.HCM rút ngắn quãng đường 60 - 70 km so với đi trên QL1, giúp nhanh hơn 1,5 - 2 giờ ẢNH: NAM LONG

Cầu Cổ Chiên nằm trên QL60, bắc qua sông Cổ Chiên, nối 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Cầu được khởi công vào năm 2011 và khánh thành tháng 5.2015 ẢNH: NAM LONG

Cầu Cổ Chiên có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 1,6 km, chiều rộng mặt cầu 16 m, được xây dựng theo thiết kế vĩnh cửu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Độ cao thông thuyền 25 m, khoảng thông thuyền rộng 120 m, mặt đường rộng 20,5 m. Tổng mức đầu tư của công trình hơn 2.300 tỉ đồng. Cầu Cổ Chiên giúp rút ngắn quãng đường từ TP.HCM đến Trà Vinh (cũ) khoảng 70 km so với đi QL1.

Những "song cầu" ngàn tỉ

Cầu Cần Thơ nằm trên QL1, bắc qua sông Hậu, nối Vĩnh Long và Cần Thơ, được khởi công năm 2004 và khánh thành vào tháng 4.2010. Đây là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á (550 m), tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, từ nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Cầu Cần Thơ có chiều dài toàn tuyến 15,85 km, phần cầu chính và nhịp dẫn dài 2,75 km, rộng 23,1 m, gồm 4 làn xe. Độ tĩnh không thông thuyền cao 39 m. Cầu Cần Thơ hoàn thành tạo dải quốc lộ liền mạch từ TP.HCM đến Cà Mau ẢNH: NAM LONG

Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, song song và cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 m về phía thượng lưu. Dự án (DA) được khởi công năm 2020 và hoàn thành tháng 12.2023. Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu là một trong 11 DA thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020 ẢNH: NAM LONG

Cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 6,61 km (phần cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu). Trong đó, cầu Mỹ Thuận 2 có nhịp chính với kết cấu dây văng khẩu độ 350 m, tĩnh không thông thuyền 37,5 m, bề rộng mặt cầu 28 m (gồm 6 làn xe). Đây là cầu đầu tiên do đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện hoàn toàn từ khâu lập DA, thiết kế cho đến thi công. Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.

Cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên trục đường cao tốc từ TP.HCM đi TP.Cần Thơ, kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến TP.Cần Thơ từ 3,5 giờ chỉ còn 2 giờ ẢNH: NAM LONG

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nằm song song và cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về hướng thượng nguồn sông Tiền, nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long (trước đây là Tiền Giang và Bến Tre) được khởi công năm 2022 và khánh thành tháng 8.2025 ẢNH: NAM LONG

DA có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỉ đồng từ ngân sách. Cầu Rạch Miễu 2 có chiều dài 17,6 km, phần cầu chính dài hơn 1,9 km, thiết kế dạng dây văng, 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Cầu Rạch Miễu 2 là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, sau các cầu Rạch Miễu, Cao Lãnh, Mỹ Thuận, Mỹ Thuận 2, Hàm Luông và Cổ Chiên. Cầu Rạch Miễu 2 góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, đồng thời mở rộng khả năng lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng (cũ) với TP.HCM ẢNH: NAM LONG

Cầu ngàn tỉ "trong mơ" đang được người dân trông ngóng

DA gồm 2 công trình cầu chính là cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2. Đây là cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.

Cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng, nối tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ (trước đây là Trà Vinh và Sóc Trăng). DA có tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14 km. Điểm đầu giao với QL54, thuộc xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (trước đây là xã Hùng Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh). Điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Long Đức, H.Long Phú, Sóc Trăng) ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 2 nối xã Đại Ngãi, TP.Cần Thơ (trước đây là H.Long Phú, Sóc Trăng) và xã An Thạnh, TP.Cần Thơ (trước đây là H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng), có kết cấu đúc hẫng cân bằng bê tông, cốt thép dự ứng lực với chiều dài 862,2 m, quy mô mặt cắt 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5 m đã cơ bản hoàn thành.

Cầu Đại Ngãi 1 nối xã An Thạnh, TP.Cần Thơ và Vĩnh Long, bắc qua luồng Định An của sông Hậu. Đây là cầu dây văng kết cấu nhịp dầm thép liên hợp, chiều dài 2,59 km, quy mô mặt cắt 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5 m, riêng phần cầu chính có dây văng bề mặt cầu rộng 21,5 m, với 2 trụ tháp chữ A cao 110 m, tính từ mặt cầu. Dự án cầu Đại Ngãi dự kiến được hoàn thành vào năm 2028 ẢNH: NAM LONG

DA cầu Đại Ngãi dự kiến được hoàn thành vào năm 2028 ẢNH: NAM LONG

Dự kiến, cầu Đình Khao nằm trên QL57 bắc qua sông Cổ Chiên nối 2 bờ của tỉnh Vĩnh Long (trước kia là 2 tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long) có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,31 km. Điểm bắt đầu tại QL53, thuộc xã Long Hồ, Vĩnh Long – trước kia là xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long, vượt sông Cổ Chiên (tại vị trí cách phà Đình Khao khoảng 6,6 km về phía hạ lưu) đi qua cồn Phú Đa, cồn Phú Bình (xã Chợ Lách, Vĩnh Long, trước kia là H.Chợ Lách, Bến Tre), vượt lạch sông Cổ Chiên và kết thúc tại vị trí giao với Q L57 hiện hữu.

Người dân từng ngày ngóng trông xây dựng cầu Đình Khao nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà Đình Khao, bảo đảm kết nối với hệ thống quốc lộ và cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển ẢNH: NAM LONG

Tổng mức đầu tư cầu Đình Khao dự kiến khoảng 3.204 tỉ đồng, bằng hình thức PPP (đối tác công tư). Thời gian thu hồi vốn nhà đầu tư ước tính 25 năm. Dự kiến khởi công trong năm 2025.

Bến phà Đình Khao hiện hữu là tuyến đường duy nhất nối QL57 ẢNH: NAM LONG

Dự kiến, cầu Cần Thơ 2 bắc qua sông Hậu, song song với cầu Cần Thơ hiện hữu, sẽ được xây dựng theo 2 phương án và dự kiến khởi công năm 2027.

Phối cảnh dự kiến cầu Cần Thơ 2 ẢNH: NAM LONG

Dự kiến, DA có tổng chiều dài khoảng 17,2 km. Trong đó, phần đường dẫn và cầu dẫn phía Vĩnh Long dài khoảng 11,9 km (thuộc địa phận các phường Bình Minh, Cái Vồn và Đông Thành); phần cầu chính dài khoảng 1,1 km; phần cầu dẫn và cầu cạn phía TP.Cần Thơ dài 4,2km (P.Hưng Phú).

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2 và đường sắt kết hợp ẢNH: NAM LONG

DA được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ kết nối tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông và là một trong 2 tuyến trục dọc trong khu vực ĐBSCL. Giảm tải cho QL1, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam bộ.

DA cầu Cần Thơ 2 được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ kết hợp với cầu Cần Thơ hiện hữu đồng bộ hệ thống giao thông vùng Tây Nam bộ, giúp giảm tải trên QL1 và phát triển kinh tế vùng ẢNH: NAM LONG

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất 2 phương án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2: Phương án thứ nhất là xây dựng cầu đường bộ cao tốc và cầu đường sắt riêng biệt, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 24.200 tỉ đồng. Phương án thứ hai là xây dựng cầu kết hợp cả đường bộ và đường sắt với tổng mức đầu tư khoảng 28.400 tỉ đồng. Dự kiến khởi công năm 2026.