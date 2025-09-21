Những cây cầu ngàn tỉ nối Vĩnh Long và các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Những cây cầu ngàn tỉ
Cầu Mỹ Thuận là cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam, bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) với Vĩnh Long. Cầu Mỹ Thuận được đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, xây dựng năm 1997 và khánh thành đưa vào sử dụng tháng 5.2000. Kinh phí xây dựng cầu một phần nguồn vốn do Chính phủ Australia tài trợ.
Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long) nằm trên QL60, được khởi công xây dựng năm 2002 và hoàn thành tháng 1.2009. Đây là cầu dây văng đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công.
Cầu Cổ Chiên có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 1,6 km, chiều rộng mặt cầu 16 m, được xây dựng theo thiết kế vĩnh cửu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Độ cao thông thuyền 25 m, khoảng thông thuyền rộng 120 m, mặt đường rộng 20,5 m. Tổng mức đầu tư của công trình hơn 2.300 tỉ đồng. Cầu Cổ Chiên giúp rút ngắn quãng đường từ TP.HCM đến Trà Vinh (cũ) khoảng 70 km so với đi QL1.
Những "song cầu" ngàn tỉ
Cầu Cần Thơ nằm trên QL1, bắc qua sông Hậu, nối Vĩnh Long và Cần Thơ, được khởi công năm 2004 và khánh thành vào tháng 4.2010. Đây là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á (550 m), tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, từ nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 6,61 km (phần cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu). Trong đó, cầu Mỹ Thuận 2 có nhịp chính với kết cấu dây văng khẩu độ 350 m, tĩnh không thông thuyền 37,5 m, bề rộng mặt cầu 28 m (gồm 6 làn xe). Đây là cầu đầu tiên do đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện hoàn toàn từ khâu lập DA, thiết kế cho đến thi công. Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.
DA có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỉ đồng từ ngân sách. Cầu Rạch Miễu 2 có chiều dài 17,6 km, phần cầu chính dài hơn 1,9 km, thiết kế dạng dây văng, 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.
Cầu ngàn tỉ "trong mơ" đang được người dân trông ngóng
DA gồm 2 công trình cầu chính là cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2. Đây là cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.
Cầu Đại Ngãi 2 nối xã Đại Ngãi, TP.Cần Thơ (trước đây là H.Long Phú, Sóc Trăng) và xã An Thạnh, TP.Cần Thơ (trước đây là H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng), có kết cấu đúc hẫng cân bằng bê tông, cốt thép dự ứng lực với chiều dài 862,2 m, quy mô mặt cắt 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5 m đã cơ bản hoàn thành.
Dự kiến, cầu Đình Khao nằm trên QL57 bắc qua sông Cổ Chiên nối 2 bờ của tỉnh Vĩnh Long (trước kia là 2 tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long) có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,31 km. Điểm bắt đầu tại QL53, thuộc xã Long Hồ, Vĩnh Long – trước kia là xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long, vượt sông Cổ Chiên (tại vị trí cách phà Đình Khao khoảng 6,6 km về phía hạ lưu) đi qua cồn Phú Đa, cồn Phú Bình (xã Chợ Lách, Vĩnh Long, trước kia là H.Chợ Lách, Bến Tre), vượt lạch sông Cổ Chiên và kết thúc tại vị trí giao với Q L57 hiện hữu.
Tổng mức đầu tư cầu Đình Khao dự kiến khoảng 3.204 tỉ đồng, bằng hình thức PPP (đối tác công tư). Thời gian thu hồi vốn nhà đầu tư ước tính 25 năm. Dự kiến khởi công trong năm 2025.
Dự kiến, cầu Cần Thơ 2 bắc qua sông Hậu, song song với cầu Cần Thơ hiện hữu, sẽ được xây dựng theo 2 phương án và dự kiến khởi công năm 2027.
Dự kiến, DA có tổng chiều dài khoảng 17,2 km. Trong đó, phần đường dẫn và cầu dẫn phía Vĩnh Long dài khoảng 11,9 km (thuộc địa phận các phường Bình Minh, Cái Vồn và Đông Thành); phần cầu chính dài khoảng 1,1 km; phần cầu dẫn và cầu cạn phía TP.Cần Thơ dài 4,2km (P.Hưng Phú).
DA được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ kết nối tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông và là một trong 2 tuyến trục dọc trong khu vực ĐBSCL. Giảm tải cho QL1, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam bộ.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất 2 phương án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2: Phương án thứ nhất là xây dựng cầu đường bộ cao tốc và cầu đường sắt riêng biệt, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 24.200 tỉ đồng. Phương án thứ hai là xây dựng cầu kết hợp cả đường bộ và đường sắt với tổng mức đầu tư khoảng 28.400 tỉ đồng. Dự kiến khởi công năm 2026.
