Bà con miền Tây háo hức đi thông xe Cầu Rạch Miễu 2

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân tỉnh Đồng Tháp đã có mặt ở cầu Rạch Miễu 2 để chứng kiến lễ khánh thành và thông xe. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến (60 tuổi) chia sẻ: "Trời nóng nhưng ai cũng háo hức được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử mà bà con đã chờ đợi từ rất lâu".
Sáng 19.8, tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác công trình cầu Rạch Miễu 2. Đây là dự án giao thông trọng điểm, kết nối hai bờ sông Tiền, trước đây là tỉnh Tiền Giang – Bến Tre (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long).
