Thời sự Dân sinh

Bà con miền Tây háo hức đi thông xe Cầu Rạch Miễu 2

Thanh Quân
Thanh Quân
19/08/2025 15:45 GMT+7

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân tỉnh Đồng Tháp đã có mặt ở cầu Rạch Miễu 2 để chứng kiến lễ khánh thành và thông xe. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến (60 tuổi) chia sẻ: "Trời nóng nhưng ai cũng háo hức được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử mà bà con đã chờ đợi từ rất lâu".

Sáng 19.8, tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác công trình cầu Rạch Miễu 2. Đây là dự án giao thông trọng điểm, kết nối hai bờ sông Tiền, trước đây là tỉnh Tiền Giang – Bến Tre (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long).

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, đại diện các sở, ngành tham dự buổi lễ và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

ẢNH: THANH QUÂN

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 (nơi tổ chức lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2) để chờ đợi thời khắc thông xe

ẢNH: THANH QUÂN

Rất nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn ô, nước uống và các dụng cụ chống nắng để ngồi xem chương trình khánh thành và thông xe cầu Rạch Miễu

ẢNH: THANH QUÂN

Không ít người dân chuẩn bị sẵn những thiết bị ghi hình hiện đại để ghi lại khoảnh khắc cầu Rạch Miễu 2 chính thức thông xe

ẢNH: THANH QUÂN

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến (60 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Trời nóng nhưng ai cũng háo hức được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử mà bà con đã chờ đợi từ rất lâu".

ẢNH: THANH QUÂN

Ngay khi hoàn thành thủ tục khánh thành, cầu Rạch Miễu 2 chính thức được thông xe, hàng trăm người hào hứng chạy lên cầu trải nghiệm

ẢNH: THANH QUÂN

Nhiều người dân kỳ vọng, việc có thêm cầu Rạch Miễu 2 sẽ giúp việc đi lại giữa các tỉnh trong khu vực thuận tiện hơn, giảm tình trạng ùn tắc vốn thường xuyên xảy ra trên cầu Rạch Miễu 1

ẢNH: THANH QUÂN

Dự án cầu Rạch Miễu 2 được khởi công ngày 29.3.2022, với tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình có quy mô lớn, gồm tuyến cầu dài khoảng 17,6 km, trong đó cầu chính vượt sông Tiền là cầu dây văng, bảo đảm khổ thông thuyền hiện đại, mặt cắt ngang đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/h

ẢNH: THANH QUÂN

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm trên cầu Rạch Miễu hiện hữu, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm tai nạn, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau

ẢNH: THANH QUÂN


