Bà con miền Tây háo hức đi thông xe Cầu Rạch Miễu 2

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm trên cầu Rạch Miễu hiện hữu, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm tai nạn, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau