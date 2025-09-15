Vĩnh Long nhận diện bốn trụ cột phát triển

Ngày 15.9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo nhận diện tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, nguyên lãnh đạo 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre (cũ) và các chuyên gia, nhà khoa học...

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: NAM LONG

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, Vĩnh Long sau sắp xếp, hợp nhất 3 tỉnh (Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long) có diện tích tự nhiên hơn 6.296 km2, quy mô dân số trên 4,2 triệu người và 124 đơn vị hành chính cấp xã, với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển.

"Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn những khó khăn, thách thức. Hội thảo hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học hay, giải pháp tốt, hiệu quả trong việc nhận diện tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Long thời gian tới", bà Yến nói.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, việc sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh thành một đơn vị hành chính không chỉ là sự mở rộng về địa giới, mà là một quyết sách chiến lược, một sự "hợp lực" mang tầm vóc lịch sử để kiến tạo một không gian phát triển mới.

"Trên nền tảng vị thế và tầm vóc mới, tỉnh Vĩnh Long mới sở hữu bốn trụ cột phát triển chính: Kinh tế biển và năng lượng tái tạo; nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực. Đây không phải là những tiềm năng riêng lẻ, mà là một hệ thống các lợi thế có khả năng tương tác, cộng hưởng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để kiến tạo sự thịnh vượng bền vững. Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phân mảnh không gian phát triển, hạ tầng kết nối nội vùng còn kém; chênh lệch nội vùng và yêu cầu cấp thiết về xác lập mô hình tăng trưởng…", Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nêu rõ.

Với hơn 130 km bờ biển, Vĩnh Long là tiềm năng phát triển du lịch, năng lượng xanh và dịch vụ logistics ẢNH: NAM LONG

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất 6 nội dung trọng tâm. Cụ thể là đánh giá một cách toàn diện các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất; nhận diện các bất lợi thế, rào cản, điểm nghẽn và thách thức đối với sự phát triển; định hướng không gian phát triển và các trọng tâm ưu tiên đột phá của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050; định hướng, gợi ý cụ thể tạo tiền đề, nền tảng cho việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; đề xuất để Vĩnh Long là nơi thí điểm chính sách mới có tính lan tỏa và kỳ vọng là "Phòng thí nghiệm chính sách" của Việt Nam, nơi thí điểm các cơ chế vượt trội... Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Vĩnh Long hoạch định chiến lược phát triển phù hợp, khả thi, góp phần xây dựng một tỉnh Vĩnh Long mới năng động, bản sắc, có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.







