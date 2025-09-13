Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đập đầu người khác rồi lao vào xe tải

Nam Long
Nam Long
13/09/2025 17:08 GMT+7

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nghi án một người đàn ông dùng búa đập đầu người phụ nữ, khiến nạn nhân bị thương, rồi lao vào xe tải đang lưu thông trên QL54.

Chiều 13.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nghi án người đàn ông dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ rồi lao vào xe tải tự tử.

Điều tra nghi án dùng búa đập đầu người yêu rồi lao vào xe tải tự tử - Ảnh 1.

Hiện trường ông L. tử vong trên QL54

Ảnh: Nam Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12.9, nghi phạm N.T.L (52 tuổi, ở ấp 3, xã Trà Ôn, Vĩnh Long - trước đó là khu 3, TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa tấn công vào vùng đầu bà N.T.H.X (45 tuổi, ấp 4, xã Trà Ôn) khiến bà X. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Đến khoảng 5 giờ ngày 13.9, ông L. điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến QL54, đến đoạn ấp Đông Hậu xã Ngãi Tứ, Vĩnh Long thì xuống xe, nghi chủ động lao người vào xe tải do tài xế Q.K.L (25 tuổi, TP.Cần Thơ) điều khiển. Hậu quả, ông L. tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đến hiện trường khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng...

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bình luận