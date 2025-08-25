Hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế vùng ĐBSCL

Ngày 25.8, tại P.Bạc Liêu, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Định hướng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh Cà Mau

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh, bởi đây là văn kiện đầu tiên sau hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Đảng bộ tỉnh Cà Mau kỳ vọng Văn kiện đại hội đầu tiên sau hợp nhất thực sự là một bản hoạch định chiến lược, định hình vị thế mới, định hướng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh, đưa Cà Mau trở thành trung tâm phát triển toàn diện, năng động, xứng tầm với vị thế là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa trái) tham quan gian hàng trưng bày tại hội thảo ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược T.Ư, khẳng định sau hợp nhất, không gian phát triển của tỉnh Cà Mau được mở rộng, với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội. Tỉnh có dư địa và cơ hội để bứt phá phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, cùng với các nguồn lực đang được T.Ư và địa phương ưu tiên đầu tư.

Tuy nhiên, Cà Mau cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. So với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL, Cà Mau bất lợi hơn với vị thế quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng thấp, sức hút lao động và khu vực kinh tế tư nhân chưa cao, năng suất lao động thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu… Đứng trước yêu cầu tăng trưởng và phát triển trong kỷ nguyên mới, Cà Mau cần có tầm nhìn chiến lược và chính sách phù hợp để hóa giải thách thức, nắm bắt thời cơ, định hình tương lai đưa tỉnh phát triển vượt lên trên cơ sở tận dụng mọi lợi thế chiến lược và không gian phát triển mới.



Theo ông Nguyễn Đức Hiển, với vị trí và lợi thế nổi trội về kinh tế biển và phát triển năng lượng sạch, Cà Mau có thể đặt ra mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng sạch của vùng và quốc gia. Trong giai đoạn 2026 - 2030, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực trụ cột, các động lực tăng trưởng đã xác định. Đặc biệt, phát triển công nghiệp năng lượng sạch và hệ sinh thái đi kèm, hướng tới xuất khẩu điện. Phát triển du lịch sinh thái gắn với nền văn hóa đặc sắc của tỉnh, kết nối vùng, liên vùng. Phát triển dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động cảng nước sâu lưỡng dụng Hòn Khoai, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế vùng ĐBSCL.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Cà Mau đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, đặc biệt sau khi sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu, mở rộng không gian phát triển và quy mô dân số.

Trong bối cảnh đó, việc đánh giá đúng thực trạng nguồn nhân lực trong toàn tỉnh không chỉ giúp xác định rõ tiềm năng, điểm mạnh và những hạn chế cần khắc phục, mà còn là cơ sở quan trọng để xây dựng các chính sách phát triển phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hút đầu tư và đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững cho toàn vùng. Do đó, Cà Mau cần có những chính sách cụ thể và đồng bộ từ việc đổi mới giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp cho đến thu hút và giữ chân nhân tài.

Bà Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (thứ 3 từ phải qua), tham quan gian hàng trưng bày tại hội thảo ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bà Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, gợi mở Bạc Liêu trước đây đã xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội là: Nông nghiệp công nghệ cao, chủ lực là con tôm và cây lúa; Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (chủ yếu là điện gió, điện khí, điện mặt trời); Y tế, giáo dục chất lượng cao; Kinh tế biển và du lịch gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phấn đấu trở thành 3 trung tâm gồm: Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước (thủ phủ tôm); Trung tâm năng lượng sạch của đất nước; Trung tâm du lịch của khu vực ĐBSCL.

Theo bà Lê Thị Ái Nam, 5 trụ cột này hiện nay vẫn còn phù hợp, vì nó góp phần khai thác hết các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau mới; nhất là việc phấn đấu trở thành 3 trung tâm phát triển về tôm, năng lượng sạch và du lịch cũng là một trong những mục tiêu cần hướng đến của tỉnh Cà Mau sắp tới.