Vĩnh Long: Kiểm tra lại việc bồi thường GPMB dự án trên tuyến đường bộ ven biển

Ngày 11.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh đã cử đoàn công tác do ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở NN-MT, làm trưởng đoàn để làm việc với UBND xã Thạnh Phước và các hộ dân có phản ánh bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Dự án cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển Vĩnh Long chậm tiến độ vì vướng mặt bằng ẢNH: B.B.

Trả lời PV Thanh Niên về các bức xúc, khiếu nại của hộ Nguyễn Văn Sơn Em và hộ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (cùng ở xã Thới Thuận, Vĩnh Long), ông Nguyễn Luân Vũ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, khẳng định yêu cầu của bà Hạnh về việc hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng 9 thửa đất là không có cơ sở. Hộ bà Hạnh đã san lấp trước khi dự án được công bố, UBND xã Thạnh Phước đã lập 2 biên bản vụ việc và bà Hạnh cũng đã có cam kết không tiếp tục san lấp. Mặt khác, dự án không có chính sách hỗ trợ chi phí này. Ngoài ra, theo ông Vũ, phía hộ bà Hạnh hiện chưa có yêu cầu khác.

"Trong suốt quá trình làm việc với chủ đầu tư dự án GPMB (trước đó là UBND H.Bình Đại, nay UBND xã Thạnh Phước - PV), tôi cũng yêu cầu cung cấp các văn bản này nhưng cũng không được cung cấp. Tôi khẳng định, trong quá trình san lấp 9 thửa đất với cao độ từ 1 - 1,5 m cặp lộ Bờ Đò, tôi không bị lập biên bản hay bị xử phạt hành chính cho hành vi này, càng không có việc cam kết ngưng san lấp như phía UBND xã Thạnh Phước đã nói. Gia đình tôi san lấp các thửa đất này trước thời điểm công bố dự án khoảng 2 năm. Chúng tôi san lấp vì khu vực đó được chuyển mục đích lên thổ cư. Thế mà phía đơn vị GPMB cứ viện dẫn như vậy để không bồi thường hay hỗ trợ phần chi phí này cho gia đình chúng tôi", bà Hạnh bức xúc.

UBND xã Thạnh Phước cho rằng việc cấp giấy CNQSDĐ này cho ông Sơn Em là "có nhầm lẫn", vì đây là tuyến đê chứ không phải đường giao thông ẢNH: B.B

Ngoài ra, ông Nguyễn Luân Vũ cho biết, UBND xã Thạnh Phước đã có kiến nghị đơn vị chức năng xem xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của ông Sơn Em vì thực chất "đường giao thông" trong giấy này thực tế là "tuyến đê".

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định sẽ cho phúc tra toàn diện công tác GPMB tại dự án, bao gồm cả việc rà soát lại quy trình và chứng thư thẩm định giá để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Việc thành lập đoàn công tác được xem là bước đi cụ thể hóa chỉ đạo này, nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" đang cản trở dự án.

Câu chuyện dân bức xúc bồi thường giải phóng mặt bằng

Ngày 11.6.2024, UBND H.Bình Đại, Bến Tre (cũ) ban hành Quyết định số 3593/QĐ-UBND, thu hồi gần 3.000 m2 trong thửa đất làm muối có diện tích hơn 10.000 m2 của ông Sơn Em và bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng (đơn giá 311.000 đồng/m2 và tại vị trí có xa lộ từ 85 m về sau sẽ có giá khoảng 60 - 70% vị trí 1, cách tính theo Quyết định 20/2020/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre). Đây là đơn giá dành cho đất cặp đường giao thông rộng từ 2 - 3 m và bị ngăn cách với lộ bởi kênh, mương.

Khu vực đất thủy sản của hộ bà Hạnh đã san lấp cao lên từ 1 - 1,5 m tại các vị trí giáp với lộ Bờ Đò, nhưng phía đơn vị GPBM không xem xét hỗ trợ khiến gia đình bà Hạnh bức xúc, khiếu nại ẢNH: B.B.

Trong khi đó, hồ sơ ông Sơn Em cung cấp cho thấy giấy CNQSDĐ và thực địa đều thể hiện thửa đất tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông (tức không bị ngăn cách bởi kênh, mương). Giấy CNQSDĐ này được Sở TN-MT Bến Tre (nay là Sở NN-MT Vĩnh Long) cấp ngày 25.1.2024. Con đường trên có bề rộng hơn 8 m, vừa là tuyến giao thông, vừa là đê ngăn mặn, người dân thường xuyên di chuyển bằng nhiều loại phương tiện. Do đó, ông Sơn Em yêu cầu được bồi thường tại vị trí 1 với đơn giá 1,277 triệu đồng/m2.

Còn theo bà Hạnh, gia đình bà mua các thửa đất này từ năm 2021, đã san lấp mặt bằng tại vị trí tiếp giáp lộ Bờ Đò - nơi được chuyển mục đích sử dụng lên đất thổ cư từ năm 2022, hoàn toàn đúng quy định. Khi dự án đường bộ ven biển tỉnh Vĩnh Long công bố thu hồi đất vào tháng 6.2024, chính quyền xã, trưởng ấp và người dân đều xác nhận gia đình bà có san lấp. Thế nhưng, UBND H.Bình Đại không ghi nhận và không áp chính sách bồi thường hoặc hỗ trợ cho trường hợp có san lấp mặt bằng với cao độ 1 - 1,5 m.

Lý do UBND H.Bình Đại và xã Thạnh Phước đưa ra là hành vi san lấp mặt bằng của gia đình bà Hạnh đã bị lập biên bản và đã viết cam kết không tiếp tục san lấp. Tuy nhiên, 2 cơ quan của tỉnh Vĩnh Long được giao GPMB dự án này đều không cung cấp được các biên bản này.